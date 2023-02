PM: Reise in die Tiefe des Weltraums mit dem Xbox Wireless Controller in der Stellar Shift Special Edition (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns heute den Xbox Wireless Controller in der Stellar Shit Special Edition vorstellen zu können. Die Edition ist das neueste Mitglied der Shift Special Edition-Serie, die mit Aqua Shift und Luna Shift bereits von der Tiefsee und der Aura des Mondes inspiriert wurde. Der Stellar Shift Controller zeichnet sich durch einen blau-violetten Farbverlauf aus, der in seiner Intensität an die Weiten des Weltraums erinnert. Die gummierten Griffe verfügen über ein einzigartiges Muster, das jeden Controller zu einem echten Unikat macht.

Die gummierten Flächen an den Triggern, Bumpern und der Rückseite des Controllers sorgen für außergewöhnlichen Halt. Währenddessen erleichtert das integrierte Hybrid-D-Pad die Eingabe. Über die Share-Taste kannst Du bestimmte Inhalte aufnehmen, um sie anschließend mit Freund*innen zu teilen. Mit der Xbox Accessoires App hast Du die Möglichkeit, eigene Controller-Profile zu erstellen und die Tasten nach Deinen Vorstellungen zu belegen. Über die 3,5-mm-Buchse lässt sich jedes Headset anschließen und dank nahtloser Bluetooth-Kompatibilität kannst Du den Controller sogar am PC oder über das Smartphone für Cloud-Gaming nutzen.

Besonders sind auch die dynamischen Hintergründe der neuen Stellar Shift Special Edition, die aktiviert werden, sobald der Controller mit einer Xbox Series X|S Konsole verbunden ist. Bei den dynamischen Hintergründen handelt es sich um animierte Erweiterungen, die das Xbox Dashboard mit violetten und tiefblauen Farbtönen zum Leben erwecken. Über die Registerkarte „Allgemein“ in den Einstellungen gelangst Du zunächst zur Schaltfläche „Personalisierung“ und dann zur Ebene „Mein Hintergrund“. Hier kannst Du zwischen unterschiedlichen dynamischen Hintergründen wählen und so Dein ganz persönliches Xbox-Erlebnis individualisieren. Solange der Controller in der Stellar Shift Special Edition mit der Konsole verbunden ist, begleitet dich der dynamische Hintergrund auf Deinem Abenteuer.

Der Xbox Wireless Controller in der Stellar Shift Special Edition ist ab heute zu einem Preis von 64,99 Euro/64,99 CHF (UVP) erhältlich.