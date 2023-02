God of War: Sony bestätigt Produktionsbeginn und originalgetreue TV-Serie

PC PS4

Am Ende des letzten Jahres versprach Vernon Sanders, Vorsitzender der Amazon Studios, dass sich die kommende Streamingserie zu dem Actionadventure God of War eng an der Spielvorlage orientieren wird. Darüber hinaus bestätigte er, dass sich die Serie bereits in der Phase der Vorproduktion befinden würde.

Eine ähnliche Aussage hat jetzt Katherine Pope getroffen, die Präsidentin der Sony Pictures Television Studios:

Wir arbeiten an God of War, dem PlayStation-Titel, der sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet. Ich kenne das Spiel ziemlich gut, und ich bin sehr beeindruckt von dem, was sie bereits tun, wenn es darum geht, die Welt aufzubauen und zu erweitern. Wir möchten alle Werte des Spiels beibehalten, sie aber auch so ausbauen, dass es eine wirklich überzeugende Serie wird, auch wenn man das Spiel nicht kennt.

Damit bestätigt auch Pope den Produktionsbeginn der Serie und die Absicht einer am Spiel orientierten, originalgetreuen Umsetzung.

Bei der God of War-Verfilmung übernimmt Rafe Judkins (Das Rad der Zeit) die Rolle des Showrunners, während Mark Fergus und Hawk Ostby (Iron Man, The Expanse) neben Judkins als Autoren und ausführende Produzenten in Erscheinung treten. Wann die Serie bei Amazon Prime abrufbar sein wird, steht noch nicht fest.