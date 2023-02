Darkest Dungeon 2 verlässt Early Access am 8.5.2023 // Demo erschienen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 26. Oktover 2021 startete Darkest Dungeon 2 im Epic Games Store in den Early Access, wie Entwickler Red Hook Studios nun bekannt gab, endet diese Phase nun absehbar und Version 1.0 wird am 8. Mai 2023 im Epic Games Store und auf Steam verfügbar sein. Schon jetzt wurde zudem im Zuge des Steam Next fest eine Demo im Spiele-Shop von Valve veröffentlicht.

Die Early-Access-Fassung hatte wie bei dieser Art Release zu erwarten noch einige Ecken und Kanten, wie unser damaliger Test zeigte. Das grundlegende Konzept ist aber sehr spannend: Im ersten Teil habt ihr einen Kader aus Helden hochgezüchtet, die sich zwischen Runs im Dorf erholen mussten und dauerhaft sterben konnten. Teil 2 ist dagegen ein Roguelite-Roadtrip, bei dem nun jeder Held ein einzigartiger Charakter ist, der über die Runs hinweg neue Fähigkeiten und mögliche Modifikatoren gewinnt. In der Zwischenzeit erhielt der Titel mehrere große thematische Updates, zuletzt Obsession's Gaze mit einem neuen Akt samt eigenem Boss.