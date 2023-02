PM: Xbox feiert den Safer Internet Day mit einer neuen Minecraft-Erweiterung zum Thema Datenschutz und Sicherheit für Eltern (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Internet ist und bleibt eine zentrale Säule des gesellschaftlichen Lebens. Menschen nutzen das Netz, um zu lernen, zu spielen oder untereinander zu kommunizieren. Aus diesem Grund ist die Onlinesicherheit seit jeher von oberster Priorität für Xbox. Im Rahmen des 20. Safer Internet Days, der am 7. Februar stattfindet, untermauert Xbox sein Engagement für eine Online-Welt, die grenzenlosen Spaß verspricht und dabei so sicher wie möglich ist.

Xbox setzt seinen Weg hin zu bestmöglicher Sicherheit fort. In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr, einige Maßnahmen vorstellen zu können, mit denen wir den Safer Internet Day zelebrieren. Ich habe mich kürzlich mit Jeff Rubenstein vom Xbox-Podcast zusammengesetzt, um über den sich weiterentwickelnden Sicherheitsansatz von Xbox zu sprechen und darüber, wie Gamer*innen, Eltern und Betreuer*innen so zusammenarbeiten können, dass die verwendeten Ressourcen ihren jeweiligen Sicherheitsvorlieben am besten entsprechen. Ich bin nicht nur Mutter und General Managerin des Xbox Trust & Safety Teams, sondern auch leidenschaftliche Gamerin und Kundin. Ich habe selbst erfahren, wie wichtig offene Gespräche zwischen Eltern, Kindern und Betreuer*innen sind, um über einen sicheren Umgang im Internet und Gewohnheiten wie der täglichen Bildschirmzeit aufzuklären.

Bei Xbox ist unser Trust & Safety Team dafür verantwortlich, dass Gamer*innen und Familien spielen können, ohne sich Sorgen um sich oder die Sicherheit ihrer Daten machen zu müssen. Hierfür verfolgen wir einen vielseitigen Ansatz, der darauf abzielt, Eltern, Kinder und Betreuer*innen mit den nötigen Tools und Informationen auszustatten, die es für ein sicheres und familienfreundliches Spieleerlebnis braucht. Bei der Entwicklung entsprechender Maßnahmen haben wir uns bewusst für mehrere Optionen entschieden und dabei stets bedacht, dass die Sicherheit nicht nur für uns, sondern auch für viele Familien von oberster Priorität ist. Wir haben familienfreundliche Strukturen geschaffen, wie zum Beispiel unseren Xbox Familiy Hub als zentrale Anlaufstelle für Informationen rund um die Themen Sicherheit und Datenschutz oder die Xbox-Datensammlung für Kinder, die schon die Kleinsten über die Bedeutung des Datenschutzes bei Xbox aufklärt. Dazu kommen unsere etablierten Community-Standards und Richtlinien, die Gamer*innen auf der ganzen Welt Orientierung bieten.

Familien und Pädagog*innen auf der ganzen Welt sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, jungen Menschen dabei zu helfen, das Internet sicher zu nutzen. Wir bei Xbox wissen, dass eine kreative Lernumgebung hierfür ein gutes Fundament darstellt.

In diesem Zusammenhang präsentieren wir heute ein neues Spiel namens Privacy Prodigy, das auf der CyberSafe-Reihe von Minecraft Education aufbaut, zu der auch das im letzten Jahr erschienene Home Sweet Hmm zählt. Privacy Prodigy zeigt Spieler*innen im Alter von sieben bis 18 Jahren auf spielerische Weise, wie sie ihre persönlichen Daten schützen können, während sie im Internet unterwegs sind. Jede Aufgabe ist dabei so aufgebaut, dass Schüler*innen und Lehrer*innen lernen, fundierte Entscheidungen über den Zugang zu ihren persönlichen Daten zu treffen.

Der Einzelspieler*innen-Modus führt junge Menschen an das Konzept der Vertrauensbereiche heran. Sie entwickeln die Fähigkeit, verschiedene Arten von Informationen zu erkennen, die sie verwalten müssen und weitergeben können. Die Spieler*innen lernen außerdem Strategien zum Schutz ihrer persönlichen Daten zu entwickeln und Probleme zu entschärfen, die durch die Preisgabe sensibler Informationen entstehen können.

Privacy Prodigy ist in der Minecraft Education Sammlung verfügbar. Wenn Schüler*innen, Freund*innen, Familienmitglieder (oder Du selbst!) die Bedrock-Version von Minecraft zu Hause spielen, kannst Du Privacy Prodigy kostenlos über den Minecraft-Marktplatz herunterladen.

Eine weitere wichtige und unterhaltsame Säule von Online-Communities ist die Kommunikation mit Freund*innen und anderen Spieler*innen. Bei Online-Spielen ist es üblich, die verschiedensten Inhalte zu teilen, angefangen bei einem einfachen „GG“ über Emojis bis zu Gifs. Da Xbox Spieler*innen aus der ganzen Welt vereint, kann es sein, dass bestimmte Emojis, Nachrichten oder Ausdrücke je nach kulturellem Hintergrund unterschiedliche Bedeutungen haben.

Um Sicherheit zu gewährleisten, ohne den Spaß zu beschränken, scannt Xbox jährlich mehr als 18 Milliarden Interaktion über Community Sift, einer Moderationsplattform, die über ein Team von Sprach- und Kulturspezialisten verfügt, die mehr als 20 formelle und informelle Sprachen sowie kulturelle und regionale Idiome verstehen und einordnen können.

1. Schaue regelmäßig, was Dein Kind so treibt, und spiele mit ihm

Spreche offen mit Deinen Kindern über sicheres Online-Gaming, und spiele mit. Gemeinsames Spielen ist eine gute Möglichkeit, den Dialog zu suchen und dabei besser zu verstehen, welche Arten von Spielen Dein Kind am liebsten spielt. So kannst Du Dich besser auf die Szenarien einstellen, die sie besprechen wollen.

2. Erstelle eine Familiengruppe und Kinderkonten für Deine Familie

Wenn Du noch keine Familiengruppe und ein eigens Kinderkonto für Deine Familie eingerichtet hast, kannst Du dies ganz einfach und schnell nachholen. Das Konto ist altersgerecht aufgebaut und liefert Nachrichten über die Aktivitäten der Kinder direkt an Dich als Elternteil. Wenn sie zu einer Familiengruppe hinzugefügt werden, können Eltern und Betreuer*innen das Konto jedes Kindes auf der Grundlage von altersgerechten Einschränkungen wie Datenschutz, Inhaltsfiltern und Online-Einkäufen beliebig personalisieren. Folge einfach den Schritten auf dieser Seite, um loszulegen.

3. Passe Deine Einstellungen bequem über die Xbox Family Settings-App an

Mit der App, die Du kostenlos auf iOS- und Android-Geräte herunterladen kannst, hast Du die Möglichkeit, die Bildschirmzeit festzulegen, Dir anhand von Berichten einen Überblick über die Spielaktivitäten zu verschaffen, die Budgets der Kinder zu verwalten oder Freundschaftsanfragen zu überprüfen – und das alles bequem vom Smartphone aus. In diesem Video erfährst Du mehr über die Xbox Family Settings App – starte den Download, sobald Du bereit bist.

4. Besuche xbox.com/family, um noch mehr Informationen zu erhalten, die für Familien interessant sind

Im Xbox Family Hub erfährst Du mehr über die Xbox-Angebote für Familien – von Informationen über den Datenschutz und den Zugang zu Datenschutz-Tools über die App Xbox Family Settings bis hin zu unseren Community Standards.