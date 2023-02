Tekken 8: Gameplay-Neuerungen und Kämpferin Nina Williams vorgestellt

PC Xbox X PS5

In einem rund 35-minütigen Stream haben Executive Director Katsuhiro Harada und Game Director Ikeda Kohei einen Einblick in die Spielmechaniken von Tekken 8 gegeben. So wurde Aggressivität als Kernelement des Kampfsystems im neuesten Serienteils herausgestellt. Passend dazu gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, durch Treffer des Gegners einen Teil der eigenen verlorenen Lebenspunkte wiederherzustellen. Das Rage-System wurde überarbeitet und wird ergänzt um ein Heat-System für neue Spezial-Moves. Das veranschaulicht auch der unten eingebundene neue Trailer, der die Moves der Kämpferin Nina Williams vorstellt, die schon seit dem ersten Tekken zum Kader gehört.

Ein anderer vorgestellter Aspekt richtet sich nicht an Tekken-Profis: Es wird neben der klassischen Tastenbelegung einen vereinfachten Steuerungsmodus geben. Der soll eine Weiterentwicklung eines ähnlichen Features aus Tekken 7 werden und zum Beispiel erlauben, eine der Schultertasten gedrückt zu halten und dann Spezialmanöver mit den vier Front-Tasten des Controllers auszulösen.

Zudem sollen bald lokale Alpha-Tests starten, um Feedback zu den Mechaniken zu sammeln. Tekken 8 wird für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen, ein Release-Datum steht jedoch noch nicht fest.