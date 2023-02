PM: MLB The Show 23 führt ein brandneues Spielerlebnis ein – Storylines: Saison 1 der Negro Leagues! (Sony Playstation Blog)

Switch XOne Xbox X PS3 PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Negro Leagues sind ein wichtiger Teil des Baseballs und der amerikanischen Geschichte, doch ihre Ikonen sind nicht annähernd so bekannt sind wie andere Baseballspieler dieser Zeit. Wir möchten MLB® The Show™ nutzen, um neue Generationen von Baseballfans mit diesen historischen Persönlichkeiten und den Geschichten ihrer Überwindung von Widrigkeiten bekannt zu machen.

Ihr fragt euch vielleicht, wie wir eine so gewaltige Aufgabe bewältigen können. Dafür haben wir ein brandneues Spielerlebnis für MLB ® The Show ™ 23 entwickelt: Storylines. Mit dem Fokus auf einen bestimmten Spieler erleben die Benutzer eine unterhaltsame Story-Reise durch kurze Informationsvideos, gefolgt von Gameplay, das wichtige Momente in der Karriere dieses Spielers widerspiegelt.

Wir sind überglücklich, die Negro Leagues endlich in MLB ® The Show ™ einführen zu können! Für San Diego Studio ist dies ein besonderes Projekt, und wir sind sehr dankbar für die Gelegenheit, diese Geschichten in Zusammenarbeit mit den Familien der Spieler sowie dem Negro Leagues Baseball Museum ™ und seinem Präsidenten Bob Kendrick in einem Videospiel zum Leben zu erwecken.

MLB ® The Show 23 (Storylines: Saison 1*) stellt acht Spieler der Negro Leagues und ihre Geschichte vor– erzählt von Bob Kendrick. Bei dieser mehrjährigen Zusammenarbeit mit dem Negro Leagues Baseball Museum ™ verfolgen wir die gleichen Ziele wie das Museum: Bildung, Aufklärung und Inspiration durch die Würdigung der ereignisreichen Geschichte der Negro Leagues. Jede neue Veröffentlichung von MLB ® The Show ™ steht für eine neue Saison, in der wir neue Legenden der Negro Leagues und ihre Geschichten vorstellen, um diese größtenteils unbekannten Baseballstars gebührend zu würdigen. MLB ® The Show ™ 23 steht für die Eröffnungssaison, das Spiel im nächsten Jahr für Saison 2.

Der Kader für Saison 1 von MLB ® The Show ™ 23 umfasst: Leroy „Satchel“ Paige, Jackie Robinson, Andrew „Rube“ Foster, Hilton Smith, Hank Thompson, John Donaldson, Martin Dihigo und John Jordan „Buck“ O’Neil.

Für jede Digital Deluxe und The Captain Edition von MLB ® The Show ™ 23, die bis zum 31. Dezember 2023 in den USA verkauft wird, spendet San Diego Studio 1 US-Dollar an das Negro Leagues Baseball Museum ™.

Zur Feier der historischen Zusammenarbeit mit dem Negro Leagues Baseball Museum ™: MLB ® The Show ™ und San Diego Studio geben mit Freude bekannt, dass wir für jede in den USA verkaufte MLB ® The Show ™ 23 Collector‘s Edition 1 US-Dollar an das Negro Leagues Baseball Museum ™ spenden werden. Einschließlich der Digital Deluxe und der The Captain Edition – gilt ab sofort bis zum 31. Dezember 2023.

Das Negro Leagues Baseball Museum ™ ist eine staatliche Einrichtung, die sich dem Erhalt der traditionsreichen Geschichte des schwarzen Baseballs und seines Einflusses auf Amerika verschrieben hat! Hier könnt ihr mehr über das Museum erfahren.

Ab sofort können alle Versionen von MLB ® The Show ™ 23 vorbestellt werden!

