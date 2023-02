Sie reisen wieder zurück

Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer blättern in der Zeit zurück und diskutieren, was die Spielemagazine vor 30, 20 und 10 Jahren umtrieb.

Nach einem Werkstattbesuch dringt unsere Zeitschriften-Zeitreisemaschine in Regionen vor, in die sich nie zuvor ein Spieleveteran gewagt hat: Im Bonus-Segment für Patreon-Unterstützer springen wir erstmals 40 Jahre in die Vergangenheit, um in den ersten beiden TeleMatch-Ausgaben zu blättern. Alle Hörer sind für die restlichen Jahrzehnte an Bord: Vor 30 Jahren gab es eine erstaunliche Ansammlung von (unterbewerteten?) Klassikern in PC Player, vor 20 Jahren schlich sich Sam Fisher auch beim PC ein und vor 10 Jahren sorgte Indie-Hit FTL für Stress. Bevor wir in den Magazinen von damals stöbern, gibt es wie immer aktuelle Spielberichte, News und frische Hörerfragen.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 06-2023 (#306) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:39:33 Stunden.



00:00:15 News & Smalltalk

0:03:22 Gemischte News: Absagen für die nächste E3, Gedenktag für Final Fantasy 7, Microsoft eröffnet die Showcase-Saison und Mario bürgt für Tiefkühlpizza.

0:16:05 Was haben wir zuletzt gespielt? Hi-Fi Rush, Dead Space (Remake), The Great War (Preview).

0:35:46 Hörerpost von Maestro84 und GMB.