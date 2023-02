Hogwarts Legacy erweckt die Wizarding World auf erstaunliche Art zum Leben. [...] Wuselnde NPCs, Tiere und verzauberte Gegenstände bringen an vielen Ecken Leben in die Bude. Es erfindet das Open-World-Rad nicht neu, aber es gelingt dem RPG, sein Startgebiet interessant und relevant zu halten. Und da Legacy eben nicht nur Masse, sondern auch einiges an Klasse bietet, verliere ich mich häufiger unversehens in anderen Aufgaben, obwohl ich doch eben die Haupt-Quest weiter verfolgen wollte.