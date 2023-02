Rocket Beans TV schickt Belegschaft in Kurzarbeit

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einem Blogeintrag teilt Rocket Beans mit, dass sich ein Großteil der Belegschaft seit Anfang Februar in Kurzarbeit befinde. Die Maßnahme ist zunächst auf drei Monate angelegt und soll der Stabilisierung des Unternehmens dienen. Geschäftsführer Arno Heinisch begründet den Schritt mit der schlechten Wirtschaftslage, in deren Folge Aufträge weggebrochen und Werbeschaltungen reduziert worden seien:

Nun müssen wir leider feststellen, dass die Vorahnung Realität wird und wir infolge der Energiekrise und der daraus resultierenden angespannten Wirtschaftslage weiterhin weniger Aufträge erhalten und Werbebudgets verkleinert oder sogar vollständig zurückgezogen werden. So stehen wir nun vor der Situation, in den kommenden Monaten mehr Kosten als Einnahmen zu verzeichnen.

Während der Kurzarbeit wird die Arbeitszeit auf 70% reduziert. Ausgenommen davon sind nur einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie zum Beispiel das Team, das an der vom ZDF finanzierten Fernsehsendung Game Two arbeitet. Die Arbeitszeitverkürzung hat Auswirkungen auf die produzierten Inhalte. So wird es im Februar kein Samstags-Event geben und das Format BEEF Jr., bei dem vier Kontrahenten in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten, wird auf einen 14-tägigen Rhythmus umgestellt. Weitere Programmanpassungen sind nicht ausgeschlossen.

Rocket Beans geht davon aus, dass sich die wirtschaftlich angespannte Situation im Laufe des Frühjahrs bessern wird. Um in Zukunft unabhängiger von schwankenden Einnahmequellen zu sein, ist geplant, den Rocket Beans Social Club (RBSC), vergleichbar mit GamersGlobal Premium, zu stärken. Neue Features sollen das Abo attraktiver machen und mehr zahlende Mitglieder anziehen.