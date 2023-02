Flatrate oder flat broke?

Teaser Diverse Dienste locken mit einer ganzen Bibliothek an Spielen zum monatlichen oder jährlichen Festpreis. Welche davon nutzt ihr?

Der Xbox Game Pass ist nun schon eine Weile etabliert und hält sich präsent, dagegen scheinen Hersteller-spezifische Dienste wie EA Play und Ubisoft+ eher unterzugehen (zumal wiederum ein Teil von diesen in andere Abo-Angebote integriert wurde). Vergangenes Jahr wurde zudem PlayStation Plus so überarbeitet, dass die neuen Abo-Stufen Premium und Extra Zugang zu Spiele-Katalogen bieten. Und es sei auch nicht Humble Choice vergessen, dass neben einem Vault an Titeln auch eine monatliche Auswahl an PC-Spielen anbietet, die ihr auch nach dem Ablauf des Abos weiter spielen könnt.

In der heutigen Sonntagsfrage möchten wir wissen, ob ihr diese Dienste nutzt und welchen davon hauptsächlich. Nutzt ihr dagegen regelmäßig mehrere, ist auch das eine Option. Dann könnt ihr die entsprechende Antwortoption wählen – und gerne in den Kommentaren mehr in die Details gehen.

hr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt.