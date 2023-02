Sons of the Forest: Release am 23. Februar zunächst als Early Access

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem das Releasedatum des Survival-Action-Spiels Sons of the Forest schon drei mal nach hinten verschoben wurde, sollte es am 23.2.23 veröffentlicht werden. Laut neuester Information von Endnight Games konnten jedoch wichtige Spielbestandteile wie weitere Gegenstände, Spielmechaniken und das Balancing noch nicht ausreichend getestet und implementiert werden. Um eine weitere Verschiebung zu umgehen, hat sich der Hersteller entschlossen, das Spiel zunächst im Early Access zu veröffentlichen.

Schon beim Vorgänger The Forest (zum Test, Note 7.5) hatte die Community durch Vorschläge, Feedback und Bugreports einen großen Beitrag geleistet, das Spiel zu dem Erfolg zu machen, der es dann schließlich geworden ist. Aufgrund dieser positiven Erfahrung hofft der Entwickler, dass sich die Spieler auch bei Sons of the Forest aktiv an der Fertigstellung des Spiels beteiligen. Laut Angaben von Endnight Games dürfen sich die Spieler auf ein größeres und vor allem komplexeres Spielerlebnis freuen, welches beispielsweise Neuerungen wie einen NPC-Begleiter mit eigener Persönlichkeit einführt.