Fast jedes Gebäude lässt sich aufwerten. Dadurch wird es effizienter und verbraucht weniger Ressourcen.

Bedürfnisbefriedigung und Forschung

Dass die Erforschung der neuen Technologie Sandsammler nur einen Tag länger dauert, als die Erforschung des dekorativen Gegenstands Große Bank, macht mich stutzig.

Besonderheiten im Unterwasseralltag

Die Kuppeln sind die Lebenswelten eurer Bewohner. Mit Seilwinden reisen sie leicht zwischen ihnen hin und her.

Schicke Aquariumatmosphäre und spielerischer Leerlauf

Bislang vertröstete ich das Hauptquartier nie, auf der Liste steht zudem nur ein Gegenstand: Es handelt sich wohl um völlig zufällig ausgewählte Text-Fenster.

Fazit

Nach einem Meteoriteneinschlag wird es feucht auf der Erde: Der Meeresspiegel steigt unaufhörlich und macht den Planeten nahezu unbewohnbar. Notgedrungen erschließt sich die Menschheit in den Tiefen der Ozeane einen neuen Lebensraum. Inerrichten wir eine erste Test-Siedlung auf dem Meeresboden und versuchen sie zu einem prosperierenden Zuhause zu entwickeln. Dafür begab ich mich gut elf Stunden auf Tauchstation.Der Wechsel des Lebensmittelpunktes führt selten zu einer grundlegenden Änderung menschlicher Bedürfnisse und Verhaltensweisen – das gilt auch in Aquatico. Entsprechend errichtet ihr zu Beginn eine bekannt anmutende Infrastruktur: Wasserturbinen erzeugen Strom, Meeresjäger und Angler sorgen für Nahrung. Anders als früher auf der Erdoberfläche braucht es aber Generatoren für Sauerstoff. Anschließend legt ihr mit Bohrtürmen und Korallensammlern den Grundstein für die Treibstoff- und Plastikproduktion. Beim Bau der Ressourcenbetriebe ist es ratsam, die Bodenbeschaffenheit zu beachten. Denn Seegurkenerträge sind auf fruchtbarem Gebiet bedeutend höher, rohstoffabbauende Anlagen liefern ohne die entsprechenden Ressourcen in unmittelbarer Nähe überhaupt kein Gut.Zu Spielbeginn stehen euch nur wenige Gebäude zur Verfügung. Effizientere und komplexere Bauten erforscht ihr nach und nach über den Forschungsbaum. Neue Technologien benötigt ihr aus mehreren Gründen: Um Ereignissen wie Haiangriffen etwas entgegensetzen zu können, die steigenden Bedürfnisse eurer Bewohner zu befriedigen oder um neue Spieloptionen freizuschalten. Das für die Forschung benötigte Kleingeld erhaltet ihr anfangs als unregelmäßige Finanzspritze von eurer Organisation, hauptsächlich verdient ihr es jedoch durch Steuereinnahmen und Handel mit der Oberfläche. Mit Erlassen steigert ihr zudem euer Einkommen und stärkt einzelne Produktionszweige.Viele der Gebäude sowie Ressourcen und Güter orientieren sich thematisch am Unterwassersetting. Eure Farmen produzieren Muscheln oder Austern, ihr errichtet Thunfischfarmen, für die Plastikproduktion sammelt ihr Schwämme. Eure Einwohner leben in höhergelegenen Kuppeln. Dort platziert ihr Häuser, Handwerksbetriebe und soziale Einrichtungen sowie Verschönerungen. Eine nette Idee, die optisch etwas hermacht. Aber auch spielerisch ist die Trennung der Lebens- und Industrieräume eine schöne Lösung. So bleibt mehr Bauplatz am Meeresboden und die urbanen Areale kommen den Industriegebieten nicht in die Quere.Um eure Bürger und Gebäude mit den lebenswichtigen Ressourcen zu versorgen, verbindet ihr die Gebäude mittels eines Röhrensystems miteinander. Durch die Röhren gelangen Treibstoff, Sauerstoff oder Strom zu den Zielorten. Arbeiterdrohnen übernehmen neben dem Transport auch Tätigkeiten in den grobschlächtigen Betrieben. Für die Handwerksstätten, in denen Alltags- und Luxusgüter hergestellt werden, sowie für Sicherheitsgebäude und Hochtechnologieanlagen benötigt ihr jedoch menschliches Personal. Das rekrutiert sich aus seltenen Zuweisungen eures Hauptquartiers und im fortgeschrittenen Spielverlauf durch Spezialgebäude.Aquatico zaubert eine schöne Unterwasserlandschaft auf euren Bildschirm. Luftbläschen steigen auf, Fisch- und Quallenschwärme, Hammerhaie oder eine Gruppe Mantas schwimmen über eure Siedlung hinweg. Gut gefällt mir auch die Gestaltung der Gebäude: einerseits Setting-bedingt futuristisch, aber doch realistisch-geerdet.Weniger gut gefällt mir jedoch das allgemeine Gameplay. Das Spieltempo ist gemächlich, so dass ich meistens die dritthöchste Geschwindigkeitsstufe (von vier) wähle. Insgesamt passiert neben der Vergrößerung und Verbesserung der Siedlung auch wenig. Hin und wieder ploppt eine Texttafel ins Bild, die mich vor eine kontextlose Entscheidung stellt. So verlangt mein Hauptquartier ab und zu Lieferungen, oder Wissenschaftler fragen, ob eine neuentdeckte Seeschnecke als Nahrungsquelle oder als Plastiklieferant genutzt werden soll. Hier fehlt es schlicht an Abwechslung. Der Schneckenfrage stellte ich mich unzählige Male.Aquatico ist ein optisch gelungenes Aufbauspiel, das die Unterwasseratmosphäre schön einfängt. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist das Ressourcenmanagement keine Herausforderung, meine Unterwasserstadt lebt die meiste Zeit im absoluten Überfluss. Der Aufbau einer funktionierenden Siedlung und das Einbinden der neu hinzukommenden Technologien stehen in Aquatico klar im Vordergrund.Größtenteils ist mir das Spiel allerdings zu eintönig. Events und fast alle Elemente sind einfach aufzulösen und abzuhaken. So plätschert Aquatico die meiste Zeit genüsslich vor sich hin. Störend finde ich, dass das bisherige Entscheidungssystem keinen übergeordneten Kontext hat und für den Spielverlauf bedeutungslos scheint. Das Forschungssystem ermöglicht keine spielerischen Variationen, vielmer arbeite ich es Punkt für Punkt ab. Und neue Elemente, wie die U-Boot-Expeditionen, werden überraschungsarm und bieder inszeniert.Gerne hätte ich für diesen Check zumindest einmal die komplette Baupalette auf den Meeresboden gesetzt. Dieses Unterfangen unterbreche ich jedoch, da mich seit Stunde sieben regelmäßig auftretende Abstürze sabotieren. Dem soll zwar ein baldiger Patch Abhilfe schaffen. Aquatico wirkt auf mich derzeit allerdings trotzdem sowohl technisch wie auch inhaltlich unfertig.