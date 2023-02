M.U.D.S.: Fantasy-Sport-Klassiker betritt wieder das Spielfeld

PC

Der beliebte Klassiker-Titel M.U.D.S. (Abkürzung für Mean Ugly Dirty Sport) ist seit kurzem wieder digital via Steam und GOG.com für PC erhältlich. Die in Comic-Optik gehaltene Mischung aus actionreichen Fantasy-Rugbysport, gepaart mit Team-Management-Einlagen, ließ zu seinem Erscheinen im Jahre 1990 (zuerst für PC und Atari ST, Amiga-Portierung folgte 1991) die Spielerherzen höher schlagen. Auch deutsche Spiele-Magazine waren angetan vom Titel: Heinrich Lenhardt vergab in seinem Power Play-Test eine Wertung von 80% für M.U.D.S., während Torsten Oppermann von der ASM (Aktueller Software Markt) seinerzeit 10 von 12 Wertungs-Punkten springen ließ.

Im Kampagnen-Modus von M.U.D.S. übernehmt ihr ein Sport-Team aus bis zu 13 Spielern und bestreitet mit eurer Mannschaft in diversen Städten Duelle gegen andere Mannschaften im Saisonverlauf. Vor dem Match dürft ihr die allgemeine Spiel-Taktik eures Teams einstellen. Auf dem Spielfeld selbst könnt ihr jeweils einen Spieler selbst steuern und versuchen Tore und Punkte für den Sieg zu erzielen. Hier wird mit harten Bandagen gekämpft: Rempeleien, Fouls und auch tote Spieler sind an der Tagesordnung. So müsst ihr als Manager mit dem erzielten Einnahmen verletzte Spieler behandeln, aber auch Todesfälle ersetzen, in dem ihr neue Spieler aus verschiedenen Rassen (mit verschiedenen Eigenschaften) auf dem Markt einkauft. Ihr könnt aber auch auf Bestechungsversuche bei den gegnerischen Spielen oder sogar dem (lebendigen) Spielball probieren, um erfolgreich zu sein.

Im unter der News eingebundenen GOG-Trailer könnt ihr euch einen kleinen Eindruck von der Action auf dem Spielfeld sowie dem enthaltenen Manager-Part verschaffen.

M.U.D.S. ist ab sofort auf den oben genannten Plattformen derzeit noch zu einem rabattierten Preis von 4,61 Euro (Steam) beziehungsweise 4,69 Euro (GOG) bis zum 10. Februar erhältlich, danach werden regulär 6,89 Euro für den Titel fällig.