WoSchCa 03.2.23: Eingestellte Spiele, Meetings und Gruselfaktoren

Wochenschluss-Podcast #181

Teaser Nach einer produktiven Woche mit Dead Space und einem Offsite-Meeting unterhalten sich Jörg und Ramona über die Woche und was die News von eingestellten Spielen bedeuten könnten.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wieder ist die Woche geschafft und traditionell lässt sich am Freitag gut darüber reflektieren, was so alles passiert ist. Ein Highlight der Redaktion war der gemeinsame Ausflug ins Gut Keferloh, um sich ein paar Gedanken über die Zukunft zu machen. Außerdem sind alle drei gespannt auf Hogwarts Legacy, dass nächste Woche veröffentlich wird. Trotz der Vorfreude gibt es aber auch ein paar weniger schöne News und ein kurzes Gespräch darüber, was Gruselspiele können müssen.