The Last of Us - Part 1: PC-Release auf den 28. März verschoben

PC PS5

The Last of Us ist ursprünglich am 14. Juni 2013 für Playstation 3 erschienen und ein Jahr danach auch für die Playstation 4. Letztes Jahr kam das Remake für die Playstation 5 raus (zum Test+) und im Dezember 2022 wurde angekündigt, dass das Spiel im Frühjahr, wie auch bereits Spider-Man, God of War und Horizon - Zero Dawn, für den PC erscheinen soll.

Nun hat der Entwickler Naughty Dog verkündet, dass der Release der PC-Version von The Last of Us - Part 1 auf den 28. März 2023 verschoben wird. Als Gründe werden weitere notwendige Optimierungen und Bugfixing genannt. Ursprünglich wurde der 3. März angestrebt, so müssen sich interessierte PC-Spieler fast vier Wochen länger gedulden, ehe sie das Spiel ihrer Steam oder Epic Games Store Bibliothek hinzufügen können.