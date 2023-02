PM: Vorstellung der mechanisierten Macht des Deutschen Afrikakorps in Company of Heroes 3 (Cosmocover)

PC Xbox X PS5

Vorstellung der mechanisierten Macht des Deutschen Afrikakorps in Company of Heroes 3

Wir freuen uns, den Spielern und Spielerinnen unseren vierten und letzten Trailer in einer Reihe von Fraktionsvorstellungen für Company of Heroes 3 zu zeigen. In dem heutigen Video erfährt man mehr über das mit Spannung erwartete Deutsche Afrikakorps und sein Arsenal an mobilen, mechanisierten Waffen und Fahrzeugen. Das Afrikakorps, das sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspielermodus debütiert, war für seine Erfolge in den nordafrikanischen Wüsten berüchtigt.

Das Afrikakorps ist die radikalste und unorthodoxeste Armee im Spiel und eignet sich für Spieler, die gerne aggressiv spielen und den Feind unter Druck setzen, wobei sie von der Synergie zwischen der spezialisierten Infanterie und den gepanzerten Fahrzeugen profitieren. Afrikakorps-Spieler können mit dem Halbkettenfahrzeug schnell Truppen einsetzen, um auf neue Bedrohungen zu reagieren oder die Offensive zu unterstützen, während der vielseitige Panzer III das Arbeitspferd der Armee darstellt.

Das System der gepanzerten Reserven ermöglicht den Einsatz des furchteinflößenden Tigerpanzers und anderer schwer gepanzerter Optionen. In den rauen Wüsten Nordafrikas musste sich das Afrikakorps auch auf seine Fahrzeugschleppfähigkeiten verlassen, um seine Panzerabwehrkanone Flak 36 88mm zu verlegen oder beschädigte Panzer zu reparieren.

Wie alle Fraktionen in Company of Heroes 3 verfügt auch das Afrikakorps über eine eigene Auswahl an unterstützenden Kampfgruppen, um einzigartige Schlachtfeldszenarien zu bewältigen. Die italienischen Guastatori in ihren schwarzen Uniformen schwingen tödliche Flammenwerfer, um die Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen. Oder man nutzt die italienische Combined Arms Battlegroup, die beeindruckende Einheiten zur Verfügung stellt, wie z.B. das hocheffektive Semovente da 75/18 Sturmgeschütz, die Elite-Infanterie Bersaglieri und den schnellen Carro Armato M13/40 Light Tank.

Company of Heroes 3 erscheint am 23. Februar für PC und kann ab sofort vorbestellt werden! Holt euch die Launch Edition und erhaltet das Devil’s Brigade DLC-Pack mit legendären Skins für Infanterie, Fahrzeuge und andere legendäre Items!

