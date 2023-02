PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 6. bis zum 10. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

8. Februar – Prison Tycoon: Under New Management

Gestalte jedes Gebäude, jeden Raum und jeden Weg und achte darauf, dass Du die Strom- und Wassernetze so effizient wie möglich nutzt. Arbeite an der Rehabilitierung von Gefangenen, indem Du sie zu verschiedenen Therapien schickst – angefangen bei einem Raum, indem völlige Schwerelosigkeit herrscht über eine Hologramm- bis hin zur Tanztherapie. Hilf den Häftlingen, ihre Probleme zu bewältigen, um sie anschließend wieder in die Gesellschaft einzugliedern.

8. Februar – Prizma Puzzle Prime

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein Puzzlespiel mit intuitivem Gameplay und isometrischer Grafik, in dem sich alles um Kacheln dreht. Prizma Puzzle Prime verbindet Inhalte aus früheren Spielen mit neuen Elementen, verbesserter Grafik und ansprechen Bild- und Soundeffekten.

9. Februar – Alice in Wonderland – A Jigsaw Puzzle Tale

Puzzle in einer Umgebung, in der alles an Alice im Wunderland erinnert. 12 Illustration von Katia Numakura erwecken den Klassiker für Dich zum Leben.

9. Februar – Hyper Shapes

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein minimalistischer “Boss Rush”, bei dem der Schlüssel zum Erfolg im Verständnis der feindlichen Angriffsmuster liegt. Jeder Raum ist eine Überraschung und jede*r Endgegnerin eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Nutze Deinen Powerball, um sie zu besiegen und hüte dich vor ihren Angriffen – es gibt keine Verschnaufpausen.

10. Februar – Bumblebee – Little Bee Adventure

Ein Sstory-basiertes 3D-Erkundungsspiel, in dem Du eine kleine Biene auf ihrer Reise zu einem neuen Zuhause begleitest. Entdecke ferne Orte, freundliche Tiere und gefährliche Lebensräume.

10. Februar – The Experiment: Escape Room

Xbox Play Anywhere – Dieses Multiplayer-Escape-Room-Spiel kannst Du im Wettkampf- Koop- oder Solo-Modus spielen. Während eines Besuchs bei einem renommierten Arzt bemerkst Du, dass in seiner Praxis etwas nicht stimmt. Bevor Du erkennst, was los ist, betäubt er Dich und Du schläfst ein. Als Du aufwachst, sitzt Du auf einem Stuhl im Hinterzimmer und kannst das Gebäude nicht mehr verlassen. Findest Du heraus, was los ist, und versuche zu entkommen, bevor es zu spät ist!

10. Februar – Hogwarts Legacy

Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem Open-World-Action-RPG, das in der magischen Welt von Harry-Potter spielt, begibst Du Dich auf eine Reise zu bekannten und neuen Schauplätzen, entdeckst magische Kreaturen, gestaltest Deinen Charakter und stellst Tränke her. Du erlernst Zaubersprüche, verbesserst Deine Zauber-Skills und wirst zu Zauberer oder Hexe Deiner Träume. Finde Verbündete, stelle Dich dunklen Mächten und entscheide über das Schicksal der magischen Welt!

10. Februar – Looking for Aliens

Außerirdische sind unter uns! Kannst Du ihre Spuren auf der Erde, dem Mond und am Rande der Galaxie entdecken? Sammle alle Hinweise, die die Existenz außerirdischer Zivilisationen beweisen, und finde heraus, wie die Zubereitung von Spiegeleiern inmitten eines Monsterangriff enden kann! Dieses Wimmelbild-Spiel lässt Dich die Welt aus der Perspektive einer außerirdische Fernsehshow sehen, während Du die Abenteuer des auf der Erde lebenden Shaun erlebst. Er muss die Existenz von Außerirdischen beweisen, egal was passiert!

10. Februar – Repentant

In diesem dramatischen Point-and-Click-Adventure lernst Du Oliver kennen, einen ehemaligen Kriminellen, der Reue für die schrecklichen Taten seiner Vergangenheit empfindet und inzwischen alkoholabhängig ist. Eines Tages wird er in einem kleinen Laden Zeuge eines Raubüberfalls, der von einem jungen Mädchen begangenen wird. Er sieht darin die Chance, für seine Sünden zu büßen und ihr zu helfen. Aber wer braucht wirklich Hilfe und wer ist das Opfer?

10. Februar – Touchdown Pinball

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Erziele Field Goals und Touchdowns und zeige, wem die Krone des Football-Flipper gehört. Meistere alle Missionen und entdecke versteckte Herausforderungen wie ein geheimes Arenaspiel, das all Deine Fähigkeiten auf die Probe stellt.