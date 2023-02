In eigener Sache: Ramona im Gewinner-Team des Vampire - The Masquerade Game Jam 2022

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jedes Jahr findet zwischen Oktober und Dezember der Vampire - The Masquerade Game Jam statt. Dabei dürfen junge Entwickler und Enthusiasten der "World of Darkness"-Welt einen Monat lang an einer Visual Novel arbeiten, die das Setting von Vampire aufgreift.

Vorbild sind dabei oft Vampire the Masquerade - Coteries of New York oder Vampire the Masquerade - Shadows of New York. Durch den Jam werden einige Themenbereiche vorgegeben. Jedes Team hat einen Monat Zeit, das fertige Spiel auf der Plattform itch.io zu präsentieren und darüber einzureichen.

Bei der internationalen Competition hat dieses Jahr auch ein Team aus Deutschland einen der drei Gewinnerplätze belegt. Das vierköpfige Team heißt Beißgetränke und besteht aus Simon Gutleben, Marcel Mallon, Melina Cornelius und Ramona Kiuntke

In Bitter Nights - Case of the Bleeding Hearts spielt ihr den Vampir-Detektiv Ludwig Bitter, der drei Nächte Zeit hat, eine Mordserie in seiner Stadt aufzuklären. Runterladen und spielen könnt ihr euch Bitter Nights - Case of the Bleeding Hearts auf der itch.io-Seite des Hauptentwicklers.