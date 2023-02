Amnesia - The Bunker: Weltkriegs-Horror auf Mai 2023 verschoben

PC XOne Xbox X PS4

Frictional Games gab letztes Jahr bekannt, dass die bekannte Amnesia-Reihe des Studios 2023 mit The Bunker fortgesetzt wird. Der für März angedachte Erscheinungstermin verschiebt sich nun aber auf den 16. Mai 2023, wie der schwedische Entwickler via Twitter bekannt gab. Grund dafür sei, dass im Winter diverse Angestellte durch Krankheit ausfielen. Bei einen kleinen Team wie Frictional Games habe das große Auswirkungen auf die Produktion. Daher verschiebe sich nun der Release um ein paar Wochen, weil das Team das Spiel nicht überstürzt herausbringen wolle.

Wieder einmal landet ihr in der Haut eines ganz neuen Protagonisten in einem neuen Szenario. Als französischer Soldat Henri Clément lauft ihr durch Schützengräben, aus denen alle anderen Kämpfer verschwunden sind – dafür macht eine Präsenz beständig Jagd auf ihn. Anders als die Vorgänger wird Amneia - The Bunker in einer halboffenen Welt spielen, die mehrere Lösungswege bieten soll.