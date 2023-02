PM: Xbox feiert den Black History Month (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Teil einer Community zu sein hat für mich als Schwarze Frau in der Spieleindustrie maßgeblich zu meinem beruflichen Erfolg beigetragen. Seit drei Jahren bin ich bei Xbox tätig. Im Kern besteht meine Aufgabe darin, die User Experience während der Entwicklung eines Spiels zu verstehen und zwischen verschiedene Interessensgruppen, die allesamt Teil der Entwicklung sind, zu vermitteln.

Ich bin mir bewusst, dass einige Elemente meiner Erfahrungen als Schwarze Frau in der Spiele- und Technologiebranche untypisch sind, zum Beispiel war meine erste Managerin in der Technologiebranche ebenfalls eine Schwarze Frau. Von ihr geführt zu werden, war eine wunderbare und ermutigende Erfahrung zu Beginn meiner Gaming-Karriere. Vom ersten Tag an hat meine Führungskraft betont, was in diesem Bereich alles möglich ist und dass ich und Menschen, die wie ich aussehen, hierhergehören. Ich hatte die Möglichkeit, für und neben verschiedenen Führungskräften in der gesamten Gaming-Organisation zu arbeiten.

Außerdem habe ich in einer Mitarbeiter*innen-Community-Gruppe für Schwarze Menschen bei Xbox Kontakte zu Individuen geknüpft, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich selbst. Die Community hat mir Zugang zu Ressourcen, Mentor*innen und sogar Freundschaften verschafft, aufgrund derer ich auf meiner bisherigen Reise so viel gelernt und mich weiterentwickelt habe.

Ich habe das Gefühl, dass ich auf der Arbeit derer aufbauen kann, die vor mir da waren. Sie alle haben Widrigkeiten erlebt und hart daran gearbeitet, sich einen Platz zu schaffen, an dem ich mich heute in meiner Karriere sicherer fühlen kann. Obwohl ich mit JRPGs, Action-Adventures und Strategiespielen meine Nische gefunden habe, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich als Gamerin nicht dazugehöre. Eine Gamerin zu sein, ist zwar ein Teil meiner Identität; ich bin aber auch eine begeisterte Leserin und mache Sport, seit ich denken kann. Ich liebe die Abwechslung und spiele Videogames dann, wenn mich ein Titel wirklich interessiert. Aber ich mache auch Pausen und genieße es, mein Leben mit vielen anderen Aktivitäten zu füllen. Bei Xbox fühle ich mich mit dieser Haltung zu Hause.

Denjenigen, die ihre Karriere gerade erst beginnen, sei gesagt, dass man keine Erfahrung im Programmieren haben muss, um in der Spieleindustrie zu arbeiten. In meiner täglichen Arbeit beschäftige ich mich mit Ergebnissen aus der Forschung, lese Design-Dokumente und Briefings zu Videospielen, zocke Games und setze mich mit der User Experience auseinander. Darüber hinaus führe ich regelmäßig Gespräche mit der Gaming Community. Das funktioniert auch ohne Abschluss in Spieldesign. Mein Bildungshintergrund liegt in den Biowissenschaften, altrömischer und weltweiter Geschichte und Kultur, Sprachen und der Lehre. Ich habe meine berufliche Laufbahn als Lehrerin begonnen. Dort hatte ich viele Überschneidungen mit meiner jetzigen Rolle, einschließlich der Entwicklung einer Mentalität, die immer auf dem Lernen ausgerichtet ist.

Außerdem rate ich Dir, Dich nach Organisationen umzusehen, in denen es unterschiedliche Führungskräfte und Perspektiven gibt. Halte Dich an Menschen, die wachsen wollen und die das Lernen schätzen. Sie werden wahrscheinlich offener sein, Dir auf Deinem Weg zu helfen.

Ich bin dankbar, dass ich eine unterstützende, professionelle Gemeinschaft gefunden und von ihr gelernt habe. Sie hat mir geholfen, meine Stimme im Gaming zu finden. In der Hoffnung, die Sichtbarkeit zu erhöhen und anderen zu helfen, ihre Stimme zu finden, sind hier einige Möglichkeiten, wie das Xbox-Team dieses Jahr Schwarze Communities unterstützt:

Xbox fühlt sich geehrt, mit der University of Southern California beim Gerald A. Lawson Fund for Black and Indigenous Students zusammenzuarbeiten, der unsere Branche voranbringt, indem er mehr Stimmen und Talente in die Spielebranche bringt.

Die USC Games hat heute die ersten Stipendiaten des Gerald A. Lawson Fund bekannt gegeben, die als „Lawson Scholars“ bezeichnet werden. Jerry Lawson war ein Schwarzer Elektronikingenieur, der Pionierarbeit in der Videospielindustrie geleistet hat, unter anderem mit der herausnehmbaren Videospielkassette, dem 8-Wege-Joystick und der Pausentaste. Der Gerald A. Lawson Fund wurde durch eine Spende von Xbox unterstützt.

„Bei Microsoft sind wir bestrebt, eine integrativere Industrie zu fördern“, sagte Matt Booty, Head of Xbox Game Studios. „Wir sind dankbar für die Bemühungen von USC Games, genau das mit dem Gerald A. Lawson Fund zu tun. Wir glauben, dass der Zugang zu höherer Bildung und Ressourcen für diese Student*innen nicht nur zu ihren persönlichen Karrierestreben beitragen wird, sondern auch Wachstum und Fortschritt in unserer Branche fördert.“

Zur Feier des Black History Month hat Künstler Clif Wilson das Artwork für die diesjährige Kampagne entworfen. Clif ist ein 25-jähriger Schwarzer, autodidaktischer Digitaldesigner, der in Prince George’s County, Maryland, geboren und aufgewachsen ist. Er wuchs umgeben von einer Vielzahl von Kulturen und Medien auf, was ihm die Augen für die Einzigartigkeit und die Weite der Schwarzen Community öffnete. In den letzten Jahren hat seine Faszination für den Afrofuturismus seine Designarbeit inspiriert, sei es in der Grafik, der Mode oder einem anderen kreativen Medium. Heute lebt er seine kreative Arbeit in seinem Unternehmen Ajaar aus, das ihm als Mittel zur kreativen Interaktion mit der Welt um ihn herum dient.

Als er das Xbox-Logo für den Black History Month entwarf, teilte Clif mit:

„Als ich mich der Bildsprache für diese Kampagne näherte, wurde ich von der Idee der Einheit und der Ergründung der Schwarzen Gemeinschaft inspiriert. Der Sonnenuntergang in meinem Design repräsentiert die geteilten Erlebnisse in Form von Anstrengungen und Hoffnung, wobei jeder Sonnenuntergang und Sonnenaufgang symbolisch für eine weitere Chance ist, zu wachsen und sich zu verändern. Das Thema ‚Entdecken‘ wird durch den Sternenhimmel und die Computerplatine ausgedrückt, die das Bild einer Welt voller unendlicher Möglichkeiten und Räume zeichnen, die erkundet werden möchten. Durch das Spielen können wir virtuell in viele neue Räume eintauchen, in denen wir uns mit verschiedenen Geschichten und den unterschiedlichen Individuen, die die Schwarze Gaming Community ausmachen, auseinandersetzen können.“

Wirf einen Blick auf Clifs Arbeit bei Ajaar Design Services und auf Instagram.

In dem Bestreben, Schwarze Personen und Jugendliche in der Spieleindustrie zu fördern, startete Xbox im September letzten Jahres Project Amplify, eine Videoserie zur Unterstützung Schwarzer Jugendlicher, die an einer Karriere in der Spieleindustrie interessiert sind. Project Amplify stellt in einer Videoreihe vierzehn Schwarze Mitarbeiter*innen aus verschiedenen Xbox-Studios vor, die Ratschläge teilen und Einblicke geben in ihre aktuellen Aufgaben und Highlights aus ihrer Zeit in der Spielebranche. Zu den Interviewpartner*innen gehören Mitarbeitende aus den Bereichen Produktion, Technik, Character Art, Lizenzierung, Spieldesign, Programmmanagement und mehr. Wirf einen Blick auf die Project Amplify-Videoserie und erfahre mehr über Ihre persönlichen Erfahrungen in der Spielebranche. Erfahre mehr über den Start von Project Amplify und schau Dir die zusätzlichen Informationen für Spieleentwickler*innen hier an.

Die Xbox Ambassadors-Community feiert den Black History Month mit einer Reihe von XA-Missionen, in denen Spiele von schwarzen Entwickler*innen und mit schwarzen Hauptdarsteller*innen vorgestellt werden. Ambassadors können XP freischalten, indem sie Spiele wie The Gunk und Watch Dogs 2 spielen, teilen und diskutieren. Beteilige Dich an der Diskussion und schalte exklusive Belohnungen frei, indem Du noch heute Xbox Ambassador wirst!

Die Wege in die Gaming-Industrie sind vielseitig. Auf dem Microsoft Game Dev-Blog würdigen wir mit der Pathfinding-Reihe die Beiträge einiger unserer Schwarzen Mitarbeiter*innen und Partner aus der Gaming-Branche. Pathfinding bietet Karriereratschläge, Branchentipps, persönliche Geschichten und Lektionen rund um den beruflichen Einstieg in die Spielebranche. Denn oft braucht es Jahre der Beharrlichkeit, um aus einer Leidenschaft einen Beruf zu machen.

In Zusammenarbeit mit der Schwarzen Community von Xbox führen wir ein neues Gamerpic, Profilthemen, Hintergrundbilder und Avatar-Items ein. Das Gamerpic und das Profilthema werden auf der Konsole und in der Xbox PC-App verfügbar sein. Sichere Dir Deine Avatar-Items und Hintergrundbilder hier. Der Inhalt unterliegt der Verfügbarkeit je nach Land.

Unser Ziel bei Xbox ist es, integrative und fesselnde Spielerlebnisse zu bieten, damit jede*r die positiven Gefühle und Verbindungen genießen kann, die uns Gaming vermittelt. Wir möchten, dass Spieler*innen Geschichten erleben und Charaktere finden, mit denen sie sich identifizieren können.

Anlässlich des Black History Month stellen wir Schwarze Autoren*innen, Hauptcharaktere und Optionen zur Charaktererstellung vor, die eine Vielzahl von Hautfarben und Frisuren umfassen. Diese Sammlung ist auf Xbox, Windows und Mobilgeräten verfügbar und wird das ganze Jahr über als Teil unserer kontinuierlichen Arbeit an einem inklusiveren Gaming-Ökosystems.

Einige Highlights aus der vollständigen Game Pass-Sammlung auf Xbox und der vollständigen Game Pass-Sammlung auf Windows:

Deathloop (Verfügbar mit Xbox Game Pass und USK18) – Deathloop wurde vom Schwarzen Entwickler Dinga Bakaba (jetzt Studioleiter bei Arkana Lyon) mitentwickelt. Er hat zahlreiche Auszeichnungen für sein einzigartiges First-Person-Action-Adventure und das Charisma seiner beiden Schwarzen Hauptdarsteller*innen erhalten. Die Handlung folgt zwei rivalisierenden Assassin*innen, Colt und Julianna, die ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel um das Schicksal einer retrofuturistischen Welt spielen, die in einer Zeitschleife gefangen ist.

League of Legends (Verfügbar mit Xbox Game Pass) – Die riesige Auswahl an Schwarzen Champions in League of Legends umfasst Charaktere mit unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen, darunter Champions wie Ekko, K’Sante, Lucian und Senna. Alle Champions haben eine tiefgreifende Geschichte und ein einzigartiges Arsenal an Zaubern und Fähigkeiten. Also stürze Dich jetzt ins Spiel und erlebe die dynamischen Geschichten dieser Charaktere.

HUMANKIND (Verfügbar mit Xbox Game Pass) – HUMANKIND ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem Du Deine eigene dynamische Zivilisation erschaffen kannst, indem Du über 60 historische Kulturen aus der ganzen Welt kombinierst. Erforsche die afrikanische Historie und erschaffe Deine eigene Geschichte mit lebendigen Kulturen wie den Nubiern, den Bantu, den Ghanaern, den Zulu, den Nigerianern und vielen mehr.

Dishonored: Death of the Outsider (Verfügbar mit Xbox Game Pass und USK18) – Übernimm die Rolle von Billie Lurk, der berüchtigten übernatürlichen Attentäterin, die jahrelang in Dunwall und Karnaca an der Seite des legendären Söldnerkillers Daud ihr Handwerk ausübte. Billie ist eine unverwüstliche und einfallsreiche Schwarze Frau, die in Dishonored 2 die Kaiserin auf der Flucht beschützt hat. Nun steht sie im dritten Akt der Dishonored-Reihe im Mittelpunkt.

Diese Sammlung ist im Microsoft Store für Xbox und im Microsoft Store für Windows in Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Italien, Norwegen, den Niederlanden, Neuseeland, Schweden und den Vereinigten Staaten erhältlich. Besucher*innen können diese Sammlung jederzeit finden, indem sie in den Stores nach „Black History“ und ähnlichen Begriffen suchen.

Jeden Montag im Februar lädt das Xbox Plays-Team einige unserer Lieblingsstreamer*innen zu uns auf den Xbox Twitch-Kanal ein. Schalte ein und erlebe die ganze Action auf Twitch.tv/Xbox!