PM: Ein ganzer Monat im Zeichen der Animes (Microsoft Xbox Wire)

Der Anime-Monat ist zurück! Das heißt, dass Du den ganzen Februar über von Rabatten auf Spiele, Filme und Serien profitierst, die im Microsoft Store verfügbar sind. Auch auf Game Pass-Mitglieder warten ganz besondere Rabatte und Angebote. Gibst Du zum Beispiel mehr als 50 Euro für Spiele, Filme und Serien aus dem Anime-Kosmos aus, erhältst zu dafür satte 2.5000 Rewards-Punkte.

Ganz egal, ob Du auf der Suche nach einer ergreifenden Story bist oder Deine Kombo-Attacken trainieren möchtest – im Anime Game Sale wirst Du in jedem Fall fündig. Stürze Dich mit Eiyuden Chronicle: Rising in ein spannendes Abenteuer lasse Deinen inneren Kampfgeist in Devil May Cry 5, Naruto To Boruto: Shinobi Striker, Dragon Ball FighterZ und vielen anderen Spielen aufleben. Die aktuelle Anime-Kollektion ist bis zum 13. Februar erhältlich, eine zweite Kollektion folgt vom 14. Februar bis zum Ende des Monats, bevor die Aktion am 28. Februar offiziell endet.

Finde neue Serien und Filme oder genieße jene Inhalte nochmal, die Du schon seit Jahren liebst. Der große Microsoft Movie & TV Sale macht es möglich. Unsere Kollektionen enthalten unter anderem Klassiker wie Bleach, My Hero Academia, Attack on Titan und viele weitere Titel. Als Game Pass-Mitglied stehen Dir noch weitere Rabatte zur Verfügung. Gibst Du mehr 50 Euro für Spiele, Filme und Serien aus, erhältst Du zum Beispiel automatisch 2.500 Rewards-Punkte für Deine Shopping-Tour.

Der Game Pass steht im Februar ganz im Zeichen der Animes. Mach Dich bereit, die Kollektion zu durchstöbern und echte Schätze zu entdecken – von Ni No Kuni: Der Fluch der Weißen Königin bis hin zu Persona 5 Royal. Die gesamte Kollektion ist für Konsole, PC oder mobiles Cloud-Gaming verfügbar. Indem Du bestimmte Game Pass Quests löst, kannst Du Dir außerdem einige Rewards-Punkte dazuverdienen – zum Beispiel in Opus: Echo of Starstrong (7. Februar) oder Eyuden Chronicle: Rising (21. Februar). Überlege Dir, ob Du Deinen Game Pass Perk bis zum 6. Februar für Gundam Evolution oder bis zum 28. Februar für Phantasy Star Online 2 einlösen möchtest.

Während des Anime Months wird das Xbox Plays-Team verschiedene Games anspielen, damit Du das Gameplay in Action erleben kannst. Folge dem Xbox-Kanal auf Twitch und gewinne während der Streams mit etwas Glück Codes für den Game Pass und spannende Spiele.

Oder Du kehrst mit der neuesten Version der Azur Lane Collaboration auf die Weltmeere zurück, sobald am 6. Februar World of Warships: Legends erscheint. Die Azur Lane: Wave IV-Inhalte sind bis zum Release des neuen Updates am 6. März verfügbar. In unserem Artikel erfährst Du alle Details dazu.

Ab morgen kannst Du als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate und von Xbox Live Gold bis zum Ende des Monats jedes Wochenende ein neues Anime-Game spielen. Jeden Donnerstag kündigen wir hier ein neues Angebot an, das Du sonst auch unter der Registerkarte „Abonnements“ im Xbox Store in der Free Play Days Kollektion finden kannst.