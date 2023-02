PM: Gran Turismo 7 ist mit PlayStation VR2 sogar noch immersiver (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Während Gran Turismo Sport einen spannenden Vorgeschmack auf das GT-Erlebnis mit dem ursprünglichen PlayStation VR bot, bei dem die Benutzer das Headset für einen begrenzten Abschnitt des Spiels einsetzen konnten, unterstützt Gran Turismo 7 PS VR2 ohne solche Kompromisse. Die Fahrzeuge, Strecken, Rennen und Lizenztests sind alle vorhanden (außer der Split-Screen-Unterstützung), und das Spiel mit dem neuen Headset und dem DualSense Wireless-Controller zu spielen, ist eine wahre Offenbarung – sogar für Spieler, die 2022 bereits mehr als 200 Stunden auf der Rennstrecke im Spiel verbracht haben.

Hier sind vier Gründe, warum ihr euch darauf freuen solltet, mit PlayStation VR2 in GT7 durchzustarten.

Gran Turismo 7 ist eine Wucht, aber ich hatte angenommen, dass die Überarbeitung für PS VR 2 einige ersichtliche (aber verständliche) Kompromisse mit sich bringen würde. Ich kann allerdings mit Freude berichten, dass meine Bedenken völlig unbegründet waren, da das Spiel in seiner VR-Version klasse aussieht. Die Bildqualität und -schärfe wurden im Vergleich zu GT Sport erheblich verbessert und ich hatte nie das Gefühl, dass ich die Vor- und Nachteile der Grafik im Vergleich zum Spielen auf einem „flachen“ Fernsehbildschirm abwägen musste. Kurz gesagt: Das Spiel sieht fantastisch aus und hebt die Vorteile von PS VR2 wirklich hervor.

Spieler können sich im VR-Showroom, auf den sie über die Garage Zugriff haben, jedes der über 450 Fahrzeuge im Spiel ansehen. Das fühlt sich an wie die absolute Krönung der unglaublichen Bemühungen von Polyphony, jedes Fahrzeug zum Leben zu erwecken; Holzverkleidungen, Leder, Vinyl und Kunststoffe können jetzt nach Belieben betrachtet werden. Mir die verschiedenen Stereoanlagen, Armaturentafeln und Regler aus nächster Nähe anzusehen, ist (seltsamerweise) eine der Sachen, auf die ich mich am meisten freue, sobald ich PS VR2 zu Hause haben werde. Die neue Möglichkeit, sich auf den Rücksitzen der unterschiedlichen Fahrzeuge umsehen zu können, sollte nicht unter den Tisch gekehrt werden.

Auch wenn es auf dem Papier unscheinbar klingen mag, sich während eines Rennens frei umsehen zu können – und nicht nur vorne aus dem Fahrzeug heraus zu schauen –, bietet es handfeste Vorteile, sowohl in Bezug auf die Leistung als auch auf die Präsenz in der virtuellen Welt. Bei der Einfahrt in eine scharfe Kurve ist es zum Beispiel möglich, über die unmittelbare Kurve hinaus den Rest der Strecke zu überblicken und den nächsten Schritt zu überlegen. Das ist eines dieser intuitiven „realen“ Fahrverhalten, die sich in einem Spiel irgendwie verblüffend anfühlen.

Eine weitere Auswirkung des „Ich fahre tatsächlich einen Mazda 787B“-Erlebens ist ein neu gewonnenes Gefühl von … Klaustrophobie und Gefahr (auf eine gute Art!). Motorsport kann ziemlich gefährlich sein, und diejenigen von uns, die keine persönliche Erfahrung damit haben, können mit VR ein besseres Gefühl dafür bekommen: Die stärkere Greifbarkeit des zweckmäßigen, provisorischen Rennwagen-Innenraums zusammen mit den realen Sichtbehinderungen (schmalere Windschutzscheiben, Überrollbügel usw.) verstärkt das Gefühl von Geschwindigkeit und Intensität von Rennen erheblich.

Am anderen Ende des Spektrums bietet PS VR2 eine neue Perspektive auf die Streckenumgebungen selbst. Die Gebirgszüge beim Dragon Trail wirken zum Beispiel wahrhaftig riesig und beeindruckend, und die Wüste bei der „Willow Springs“-Strecke fühlt sich, na ja, sehr wüstenartig an – die weite Leere dieser südkalifornischen Ebene ist spürbar weit und leer. Es ist ein Gefühl, das ich noch nie in einem Spiel erlebt habe, und es fühlte sich befreiend an, durch diese trockene Landschaft zu rasen.

Beim Spielen von GT7 ist mir auch ein weiterer Vorteil der neuen PS VR2-Hardware aufgefallen, an den ich vorher nicht gedacht hatte: Da das Headset auch ohne Kamera die Position des Spielers im 3D-Raum verfolgen kann, ist es nicht mehr nötig, ständig auf die Entfernung zum Fernseher zu achten. Das ist eine kleine Änderung, die dazu führen wird, dass ich das Headset bei meinen täglichen Spielsitzungen viel häufiger benutzen werde.

Die kostenlose PS VR2-Aktualisierung für Gran Turismo 7 ist ab 22. Februar verfügbar.