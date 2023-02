PM: Die Yankees-Legende Derek Jeter ist euer Cover-Sportler für die Collector‘s Edition von MLB The Show 23! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Derek Jeter ist zurück bei MLB ® The Show™! Der 14-fache All-Star, 5-fache World Series Champion, 5-fache Silver Slugger, 2000 World Series MVP ist euer Cover-Sportler der Collector‘s Edition von MLB The Show 23! Derek hat eine der besten Karrieren in der Geschichte des Baseballs hingelegt, und wir freuen uns, dass er in den Club der Collector‘s Edition von Cover-Sportlern aufgenommen wird.

Derek Jeter brauchte ein episches Cover, und wir wollten ihn in einem anderen Licht zeigen. Daher haben wir den Visual Artist Sanford Greene beauftragt, Derek aus einer modernen neuen Perspektive zu präsentieren. Dereks Karriere als Yankee ist legendär, und auf seinem Cover springt er buchstäblich aus dem Yankee-Stadion. Findet ihr alle Easter Eggs auf dem Cover? Wir sind begeistert vom Coverdesign und freuen uns, dass wir endlich das Ergebnis dieser Zusammenarbeit zeigen können.

Das Coverdesign ist nicht repräsentativ für die Grafik im Spiel.

Ihr fragt euch jetzt, was in den Editionen enthalten ist? Zunächst einmal freuen wir uns sehr, ankündigen zu können, dass der Vorabzugang für alle, die eine der beiden Collector‘s Editions kaufen, wieder zur Verfügung steht. Die Digital Deluxe Edition oder die The Captain Edition von MLB The Show 23. Der Vorabzugang für MLB The Show 23 beginnt am 24.3. und verschafft euch einen Vorsprung von vier Tagen.

Hinweis: (MLB ® The Show ™ 23‘s Collector‘s Editions wird in Bezug auf die Digital Deluxe Edition oder die The Captain Edition verwendet.)

Vorbestellungen können ab dem 6. Februar im PlayStation Store aufgegeben werden. Zum Start des Spiels erhaltet ihr ein Gold Choice-Pack, das ihr in MLB The Show 23 verwenden könnt, wenn ihr das Spiel vorbestellt.

Hinweis: Die The Captain Edition von MLB The Show 23 für PlayStation-Konsolen enthält sowohl Zugriff auf die Version für PS4 (Disc) als auch für PS5 (Gutschein-Download-Code)*. Wenn ihr MLB The Show 23 als physische Standard Edition kauft, habt ihr nur Zugang zu dieser Version des Spiels und könnt später nicht upgraden. Wenn ihr jedoch die digitale Version der Standard Edition (PlayStation oder Xbox) erwerbt, könnt ihr für €10 Euro ein Upgrade durchführen.

Die The Captain Edition kostet €99,99 Euro.

Diese limitierte Edition New Era MLB The Show 9FIFTY Cap and Steelbook (nur physische Version) kann ab dem 6. Februar im Einzelhandel oder über PlayStation Direct vorbestellt werden.

Die MLB The Show 23 Captain Edition auf PlayStation beinhaltet:

-) Vollversion des Spiels für PS4 und PS5*

-) New Era MLB The Show 9FIFTY Limited Edition Cap

-) Limited Edition Steelbook

-) [4] Tage Vorabzugang

-) Doppelte Daily Login-Prämien** (für die Nutzungsdauer von MLB The Show 23)

Zusätzliche digitale Items**:

-) [1] Captain‘s Choice-Pack

-) [1] Choice-Pack (wird noch bekanntgegeben)

-) [1] Uniform Choice-Pack (wird noch bekanntgegeben)

-) [2] Gold Choice-Packs

-) [5] „The Show“-Packs

-) [1] Ballplayer-Pack

-) [1] Bat-Skin im Derek-Jeter-Coverdesign

-) [10.000] Stubs™ für MLB The Show 23

Digital Deluxe Edition (PS Store)

Für unsere größten Digital-Freunde – ihr wisst, wer ihr seid – kehrt die Digital Deluxe Edition in den PlayStation Store zurück. Die Digital Deluxe Edition ist für €99,99 Euro. erhältlich. Wer von Packs gar nicht genug bekommen kann, sollte unbedingt zu dieser Edition greifen.

Die MLB The Show 23 Digital Deluxe Edition enthält:

-) Vollversion des Spiels für PS4 und PS5*

-) [4] Tage Vorabzugang

-) Doppelte Daily Login-Prämien (für die Nutzungsdauer von MLB The Show 23)

Zusätzliche digitale Items**:

-) [1] Captain‘s Choice-Pack

-) [1] Choice-Pack (wird noch bekanntgegeben)

-) [1] Uniform Choice-Pack (wird noch bekanntgegeben)

-) [5] Gold Choice-Packs

-) [20] „The Show“-Packs

-) [1] Ballplayer-Pack

-) [1] Bat-Skin im Derek-Jeter-Coverdesign

-) [30.000] Stubs™ für MLB The Show 23

Ab dem 15. Februar um ca. 19 Uhr MEZ bis zum 21. Februar um 19 Uhr MEZ können Spieler ab 18 Jahren in den USA und Kanada mit PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One oder Nintendo Switch* und Internetverbindung am Technical Test für MLB The Show 23 teilnehmen.

Wir möchten die bestmögliche Version von MLB The Show 23 abliefern. Dazu brauchen wir eure Hilfe, um Belastungstests der Server, der Online-Spielersuche, des plattformübergreifenden Spielens, des Online-Koop-Modus und weiterer Elemente durchzuführen sowie Feedback zum Gameplay zu sammeln.

Und das Beste daran? Ihr müsst euch nicht anmelden, der Technical Test steht jedem offen. ** Kostenloser Download im PlayStation Store, Microsoft Store oder Nintendo eShop am 15. Februar.

Wir freuen uns riesig auf die Veröffentlichung von MLB The Show 23 auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch! Euch erwarten eine neue Legends-Klasse, neue Arten zu spielen und vieles mehr! Schaut euch TheShow.com an und folgt unseren Twitter-, Facebook- und Instagram-Accounts für die neuesten Updates zu MLB The Show 23.

* Die The Captain Edition enthält eine PS4-Disc und einen Gutschein für PS5 (Internetverbindung und PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk erforderlich).

** Konto für PlayStation™ Network und Internetverbindung zum Einlösen des Codes erforderlich.