Playstation Plus: Essential-Spiele für Februar // PSPlus Collection wird eingestellt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS5 ab 607,99 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat im offiziellen Blog die Spiele für Februar bekanntgegeben, die es mit Playstation Plus ab Stufe Essential gibt. Ab dem 7. Februar bis zum 6. März könnt ihr folgende Titel eurer Bibliothek hinzufügen:

Evil Dead - The Game (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Mafia Definitive Edition (PS4)

(PS4) OlliOlli World (PS4/PS5)

Zusätzlich gibt es noch den DLC Beyond Light (PS4/PS5) für Destiny 2, das inzwischen Free-to-Play erhältlich ist.

Außerdem wurde im Blog-Post auch mitgeteilt, dass die Playstation Plus Collection im Mai 2023 eingestellt wird. Aktive PS Plus-Mitglieder wurden per E-Mail informiert. Die Spielesammlung stand seit dem Release der neuen Konsole ausschließlich Besitzern der PS5 zur Verfügung, damit diese was zu spielen hatten.

Ursprünglich umfasste sie eine feste Auswahl von 20 Titeln. Nachdem im Mai 2022 Persona 5 entfernt wurde stehen derzeit noch folgende 19 Spiele bereit:

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty - Black Ops 3 (Zombie Chronicles Edition)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit- Become Human

Fallout 4

Final Fantasy 15

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet and Clank

Resident Evil 7 - Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4 - A Thief's End

Until Dawn

Bis zum 9. Mai könnt ihr als Mitglieder mindestens in Essential-Stufe die genannten Titel noch eurer Bibliothek hinzufügen und sie stehen euch dann auch danach noch zur Verfügung, aktives Abo vorausgesetzt.