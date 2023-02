PM: Die letzte Episode von Tchias Behind-The-Scenes Mini-Serie fokussiert sich ganz auf die Menschen von Neukaledonien (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die letzte Episode von Tchias Behind-The-Scenes Mini-Serie fokussiert sich ganz auf die Menschen von Neukaledonien

– Lernt die Menschen kennen, die als Inspiration für die vielfältigen Charaktere des Spiels dienten –

LONDON – 2. Februar 2023 – Das Entwicklungsstudio Awaceb und der Publisher Kepler Interactive stellen heute die Menschen hinter dem Spiel vor. In der letzten Episode von Tchias Miniserie dreht sich alles um die Bewohnerinnen und Bewohner Neukaledoniens und die Kultur, die die Welt und Charaktere von Tchia inspiriert haben.

Awaceb wurde von zwei Kindheitsfreunden aus Neukaledonien gegründet und der kommende Titel des Studios „Tchia“ ist eine Liebeserklärung an ihre Heimat. Die Spielwelt ist voller Einflüsse aus Pflanzen- und Tierwelt des Archipels und viele Orte im Spiel haben ein direktes Vorbild in der echten Welt. Spielerinnen und Spieler werden auf ihrer Reise vielfältigen Charakteren begegnen, die von Bewohnerinnen und Bewohnern der Inselgruppe in den Sprachen Neukaledoniens – Drehu und Französisch – eingesprochen wurden. Hinzu kommen viele Elemente der neukaledonischen Musik, Kunst und Kultur.

Tchia ist ein Open-World-Sandkasten, der dazu einlädt darin zu spielen. Erkundet mit der namensgebenden Heldin “Tchia” die Tiefen des Ozeans oder nutzt die einzigartige Seelensprung-Mechanik, um euch auf eine tiefergehende Art mit der Spielwelt zu verbinden. So könnt ihr die Kontrolle über Hunderte von Gegenständen und mehr als dreißig Tiere übernehmen, was ganz neue Möglichkeiten der Erkundung bietet.

In Tchia ist jedoch nicht alles eitel pazifischer Sonnenschein. Die Heimatinsel von Tchia wurde von seltsamen Stoffwesen namen Maano überrannt. Diese haben, auf Anweisung des bösen Herrschers des Archipels, Tchias Vater entführt. Ihr werdet alle Tricks nutzen müssen, die das Spiel bietet, um ihn zu befreien. Aber vergesst bei all der Action nicht euch auszuruhen, die Szenerie zu genießen und ein paar Lieder auf der voll spielbaren Ukulele zum Besten zu geben.

Tchia soll noch im Frühjahr 2023 für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Für weitere Informationen surft man auf den leichten Wogen des Internet-Ozeans nach https://www.awaceb.com/tchia .

Awaceb findet man auch an den folgenden Orten (folgen nicht vergessen):

Twitter: @awaceb

Facebook: https://www.facebook.com/awaceb

Instagram: https://www.instagram.com/awaceb/

YouTube: @awaceb

TikTok: https://www.tiktok.com/@awaceb

Über Awaceb:

Awaceb ist ein kleines, 2016 gegründetes Studio mit Sitz in Montreal. Das erste Spiel des Studios war Fossil Echo, ein Story-getriebener 2D-Plattformer. Tchia, der neueste Titel von Awaceb, ist ein Liebesbrief an Neukaledonien, die Heimat der beiden Gründungsmitglieder.

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London.