PM: Neue Pfade, neue Welten, neues Glück! Neues Update zu One More Gate: A Wakfu Legend ist erschienen! (Cosmocover)

Neue Pfade, neue Welten, neues Glück! Neues Update zu One More Gate: A Wakfu Legend ist erschienen!

– Ein neuer Spielmodus und zwei neue Umgebungen bereichern das einzigartige Rogue-Lite-Deckbuilding-RPG –

Roubaix, Frankreich – 2. Februar 2023 – Ankama , das Studio hinter dem millionenschweren, transmedialen Franchise Wakfu (TV-Serie, Comics und Videospiele), freut sich bekannt zu geben, dass die Welt von One More Gate: A Wakfu Legend dank des heutigen Updates noch deutlich größer geworden ist. Der Titel ist im Oktober erfolgreich auf Steam und im ANKAMA Launcher in den Early Access gestartet und ist seitdem gemeinsam mit der Community gewachsen. Dieses neueste Update erweitert das Spiel nun um den neuen Expeditionsmodus , zudem ist das Spiel ab sofort auf Spanisch verfügbar.

Nachdem Spielerinnen und Spieler den Boss in Level 2 des klassischen Modus besiegt haben, öffnet sich ihnen eine neue Welt, der Expeditionsmodus. Hier wartet eine prozedural generierte Karte aus vier Leveln, die mit sieben zufällig ausgewählten Karten gemeistert werden muss. Um Karten im Expeditionsmodus einsetzen zu können, müssen diese zuerst im klassischen Modus erworben werden, eine gute Vorbereitung kann also (virtuelle) Leben retten.

Der steil ansteigende Schwierigkeitsgrad des neuen Modus wird selbst erfahrene Spielerinnen und Spieler, die den klassischen Modus mit Leichtigkeit meistern, vor eine knackige Herausforderung stellen. Am Ende der Expedition warten wertvolle Kamas und Erfahrungspunkte – der Tod ist jedoch erbarmungslos und so wird beim Versagen alles zurückgesetzt und man muss ganz von vorn beginnen.

Um die Herausforderung abwechslungsreicher zu gestalten, bringt das heutige Update zudem zwei komplett neue Umgebungen – Die Berge und die Krypta.

Die wichtigsten Merkmale des Spiels:

– Entdeckt das Universum der „Welt der Zwölf“ mit Oropo

– Gewinnt an Stärke und beherrscht die Macht des Wakfu

– Trefft ungewöhnliche Charaktere und schließt Quests ab

– Sammelt immer mehr Karten und verbessert sie, um verheerende Kombos zu erstellen

– Jeder Versuch ist einzigartig

One More Gate: A Wakfu Legend ist im Early Access auf Steam und im ANKAMA Launcher verfügbar. Die Switch-Version ist für 2023 geplant.

