The Witcher 3: Patch behebt Fehler in Quests und Grafikeinstellungen

Am 14. Dezember hatte CD Project RED den Next-Gen-Patch für The Witcher 3 - Wild Hunt veröffentlicht. Doch viele Spieler beklagten direkt nach Release viele Probleme mit der Performance insbesondere den Frame-Times auf dem PC. Insbesondere am PC sorgte das Aktivieren von RayTracing für eine sehr hohe CPU-Last und somit immer wieder kleine Ruckler. Am 2. Februar 2023 hat CD Project RED nun mit Version 4.01 für The Witcher 3 einen ersten Patch veröffentlicht, der sich verschiedener technischer Probleme und Bugs in Quests annimmt.

Auf dem PC gab es folgende Änderungen in dem circa 4 GB großen Update:

Ein Problem mit der SSR-Einstellung (Screen Space Reflections) wurde behoben, da diese Einstellung bisher wirklungslos war. Spieler, die diese Einstellung auf "hoch" gestellt haben, könnten nun Leistungseinbußen bemerken.

Für die globale RayTracing-Beleuchtung wurde ein neuer Performance-Modus eingeführt, der die Bildrate zugunsten der Weitsicht und Genauigkeit priorisiert.

Auf den Konsolen werden folgende Änderungen genannt:

Ein Problem mit den Speicherständen wurde behoben, bei dem die Spieler mehr Speicherstände als das eingestellte Maximum erstellen konnten, was zu unterschiedlichen Problemen mit dem Speichern führte und Einstellungen zurücksetzen konnte.

Die SSR-Qualität wurde bei Next-Gen Konsolen verbessert.

Die globale RayTracing-Beleuchtung wurde auf Next-Gen Konsolen für eine bessere Performance optimiert.

Alle Plattformen betreffen die Verbesserungen und Bugfixes am Gameplay und den Quests:

Vorbereitungen für die Schlacht (Battle Preparations): Die Interaktion mit Avallac'h ist jetzt möglich.

Familienangelegenheiten (Family Matters): Ein Spielabsturz wurde gepatcht, der beim Wechsel zu Ciri auftreten konnte.

Die List des Königs (King's Gambit): Problem behoben, dass den Start eines Faustkampfs verhindert hat.

Weinfehdren: Belgaard (Wine Wars: Belgaard): Quest kann jetzt beendet werden, wenn man ein Nest bereits vor der Quest zerstört hat.

Ein gefährliches Spiel (A Dangerous Game): Die Alternative Nilfgard-Rüstung wird nun in Caesars Raum dargestellt, sofern aktiviert.

Skill: Axii Marionette: Leben und Schaden der Marionette erhöht

Skill: Adrenalinrausch funktioniert jetzt wie gewünscht.

Desweiteren sollen kleinere Bugfixes vorgenommen worden sein, die nicht näher benannt wurden. Zu den Performance-Problemen gibt es dagegen keinen expliziten Eintrag.