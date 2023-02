Heute schon Lesefutter gefunden?

In dieser Ausgabe der Lesetipps packen wir das ganz große Besteck aus. Die Größen der Gaming-Branche geben sich die Klinke und manchmal auch die Klinge in die Hand. Der Doom Guy fordert den Fallout Boy zum Tanz auf und Ken Williams schippert mit einem X-Wing aus Skull and Bones durch die Häfen der Welt... Oder so ähnlich. Viel Spaß!

Die Geschichte hinter den FMV-Sequenzen für die 3DO-Version von Doom www.timeextension.com vom 26. Dezember 2022 von Jack Yarwood (englisch)

Der klassische Shooter Doom läuft mittlerweile auf so ziemlich jedem Gerät, das ein Display hat. 1996 bekam auch die 3DO-Konsole einen Port spendiert, den Rebecca Heinemann verantwortete. Da sie aber innerhalb von gerade einmal zwei Monaten fertig werden musste, gilt diese Version allgemein als eine der schlechtesten Varianten des Shooters. Allerdings hätte diese Fassung ursprünglich ein Alleinstellungsmerkmal haben sollen, das sie zumindest zu einem Kuriosum hätte machen können: FMV-Sequenzen. In diesem Artikel geht Jack Yarwood ein wenig auf die Geschichte dahinter ein und zeigt einige Bilder der Aufnahme-Sessions. Leider scheint alles abgedrehte Material nicht mehr auffindbar zu sein. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf.

Chris Gilman is the Hollywood special effects and props artist whose company Global Effects was responsible for creating the Cyberdemon costume for the shoot. His company was mostly known at the time for supplying props for films like Predator and The Witches of Eastwick, as well as costumes for Bram Stoker’s Dracula and Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze. But in the early 90s, Art Data contacted him about working on a 3DO port for Id Software’s Doom, a game that Gilman had never heard of up to that point.

Als Ladebilder die Welt beherrschten

www.videospielgeschichten vom 31. Dezember 2022 von Andreas Wanda

Passend zum Lesetipp der letzten Ausgabe, in dem es um Ladezeiten ging, zeigt uns Andreas Wanda einige bekannte Ladebildschirme aus der 8bit- und 16-bit-Ära. Und fragt sich, ob sie mehr waren als nur Grafik-Zucker während der langen Warterei. Ich persönlich kannte aus dem Artikel nur einen einzigen aus eigener Erfahrung, habe aber natürlich noch einige Erinnerungen. Hattet ihr Lieblinge?

Natürlich ist Ocean Softwares Rambo – First Blood Part II alles andere als realistisch, kubistisch möchte man nach heutigen Standards eigentlich sagen. Pixel zappeln also an Rambos Hüfte, dass es der Vier-Pixel-Patronengürtel mit der Angst zu tun kriegt. Dem Spieler fällt das 1985 nicht auf, hat der Ladeschirm den „echten” Sly ohnehin assoziativ ins RAM gezaubert.

Ubisofts Kapitäne segeln munter auf den Abgrund zu

www.derstandard.at vom 22. Januar 2023 von Peter Zellinger

Schon vor einigen Wochen gab Ubisoft bekannt, einige bisher nicht angekündigte Entwicklungen einzustellen und andere Titel wie das Piraten-Abenteuer Skull and Bones zu verschieben. Ebenso wurde bekannt, dass das Weihnachtsgeschäft unter den Erwartungen zurückblieb. Kurz darauf wurden die Mitarbeiter von den französischen Gewerkschaften zum Streik aufgerufen. Ubisoft hat derzeit also ganz offensichtlich keinen guten Lauf. Dieser Artikel von Peter Zellinger fasst den derzeitigen Stand sehr gut zusammen und skizziert den Weg, der dorthin geführt hat.

Nun wird es auf der ganzen Welt keine "perfekte" Führungsfigur wie Jean-Luc Picard geben, und jeder CEO, jeder Chef hat Schwächen, egal ob es sich um einen der größten Videospielpublisher der Welt oder einen Tischlerbetrieb mit drei Mitarbeitenden handelt. Doch Ubisoft segelt nach den Skandalen munter auf den nächsten Eisberg zu.

Ein Interview mit Ken und Roberta Williams

www.adventuregamehotspot.com vom 9. Januar 2023 von Jack Allin (englisch)

Vor einigen Wochen kamen Ken und Roberta Williams aus ihrem selbst gewählten Entwicklungs-Ruhestand zurück. Ihr erstes Projekt war die Umsetzung eines der Ur-Text-Adventures namens Colossal Cave in eine 3D-Umgebung. Die verhaltenen Reaktionen der Spieler und Tester unter anderem hier auf GamersGlobal sind zwar aus meiner Sicht berechtigt, aber dennoch ist die Rückkehr der beiden auf die Gaming-Bühne eine willkommene Überraschung. In diesem Interview sprechen sie viel über ihre Motivation und die Hürden bei der Entwicklung des Spiels unter anderem für VR – und erzählen ein wenig vom Leben auf ihrem Schiff.

Building a game is incredible fun, but it’s also WAY more work than I imagined. Luckily, we assembled a great team who made things easy on me, but it was still a long haul. The biggest issue was that the game was much larger than we realized. It’s a deceptively simple game, even as a player. But, once you reach the end of the game you realize that you’ve only scratched the surface. Most movies based on a book “cheap out.” They’ll take a 500-page book and condense it to a 90-minute movie. We didn’t want to do that. We knew it all had to be there. We went all the way and did it right.

Was uns Star Wars Squadrons lehren kann (wenn wir eine alte Marke wiederbeleben)

www.gamedeveloper.com vom 29. März 2022 von Bryant Francis (englisch)

Auf der GDC 2022 hielt Ian Frazier, Creative Director von Star Wars Squadron einen Post mortem-Vortrag über die Entwicklung des Spiels. Bryant Francis fasst in diesem Artikel die wichtigsten Punkte zusammen und zeichnet den Werdegang des Spiels nach. Ein häufiges Problem bei Lizenzspielen ist zum Beispiel die Vereinbarkeit von Vorlage und Spieldesign:

While some iconic on-camera ships like the T-65 X-Wing had very visible control schemes that needed to be preserved, others like the TIE/ln didn't. Even across other forms of media, there wasn't a "canon" depiction of the standard TIE Fighter controls that the team could draw from. That meant the partnership with Lucasfilm led to the creation of a unique (and very cool-looking) interface that mirrors what little of the controls is seen in the films with what works in Squadrons' gameplay.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Geldvernichtung auf Gamer-Art

www.gamersglobal.de vom 29. September 2012 von Fallout-Junge

Der MoJ und der PoS sind schon vor elf Jahren Thema des einzigen User-Artikels von Fallout-Junge gewesen. Kurz und knackig erzählt er von seinem Gaming-Werdegang und stellt die Frage in den Raum, ob er mit den vielen Spielen wirklich besser dran ist. Schön an dem Artikel ist wie so häufig auf GamersGlobal natürlich noch die Diskussion, die in den Kommentaren darunter entsteht. Und die zeigt, wie alt einige User hier schon sind. Ähem. Wie lange einige User dieser Seite schon die Treue halten.

Im Video: SKIP!

Tippgeber gab es für diese Ausgabe leider keine. Umso mehr freuen sich Necromanus und Jürgen auf eure Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe. Schickt einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung.