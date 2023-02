Star Wars Jedi – Survivor: Release verschiebt sich um sechs Wochen

PC Xbox X PS5

Die Veröffentlichung von Star Wars Jedi – Survivor verschiebt sich um sechs Wochen. Das hat Respawn Entertainment über den EA Star Wars Twitteraccount mitgeteilt. Nötig sei die Verzögerung um noch finale Verbesserungen an dem Actionadventure vor zu nehmen und so zum Beispiel Spielfehler zu beheben oder die Stabilität zu verbessern.

In die Stiefel von Cal Kestis schlüpft ihr demnach erst am 28. April. Mit BD an eurer Seite erlebt ihr, wie sich die Geschichte um den Jedi und seinen Begleiter weiter entwickelt. Wenn ihr weitere Informationen über den Nachfolger von Star Wars Jedi – Fallen Order haben wollt, schaut euch gerne unsere letzte News mit angekündigten Features zu dem Titel und den Reveal-Trailer an.