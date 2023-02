Darauf freut sich die Redaktion im... Februar 2023

Das Jahr startet stark

Jörg Langer

Ramona Kiuntke

[FILME/SERIEN] Nach der dritten Episode der HBO-Serieist für mich die Erwartungshaltung riesengroß: Bislang war jede Folge eine Steigerung, von einem hohen Grundniveau bei der ersten ausgehend. Und: Die fünfte und letzte Staffel vonstartet am 16.2. auf Netflix.[SPIELE/BRETTSPIELE] Obwohl ich alles andere als ein Harry-Potter-Fan bin, steigt die persönliche Spannung auf. Auch auffreue ich mich. Und dann ist da auch noch, in das ich bestimmt und allermindestens reingucken werde.[SONSTIGES] Mit derbetritt im Februar eine VR-Brille die Arena, die trotz ihres relativ gesehen fantastillionischen Preises (599 Euro, während die PS5 selbst 549 Euro kostet) gute Chancen hat, einen Sweetspot zwischen Core-Gamer-Tauglichkeit und Verbreitung sowie zwischen Preis und Qualität zu besetzen. Allerdings ist sie kabelgebunden, mich machen ja grundsätzlich die kabellosen Brillen mehr an. Wichtig ist natürlich auch die Software. die es für die Playstation VR2 geben wird, mal sehen, was uns da im Februar so in die Brille flattert.[FILME/SERIEN] Für Filme und Serien fehlt mir aktuell ein wenig die Zeit. Wenn, dann ist es aber die nächst Staffel von, die mein Interesse weckt. Ansonsten muss ich ehrlich passen, weil mich aktuell nicht viel anspricht.ist ja schon etwas länger verfügbar und landet bei mir vorrangig auf der Watchlist, nachdem ein Freund mich damit angesteckt hat

[SPIELE/BRETTSPIELE] Aus gegebenem Anlass (Serienliebe) hat mich Elder Scrolls wieder in seinen Bann gezogen – ich werde im Februar vermutlich privat etwas mehr Zeit in Tamriel verbringen. Außerdem ist Industries of Titan endlich aus dem EarlyAccess raus. Fire Emblem Engage habe ich auch noch nicht durch. Im Februar kommt außerdem Hogwarts Legacy, das ich mir gerne ansehen will, und es stehen zwei weitere Veröffentlichungen auf meiner Liste: Company of Heroes 3 und Pharaoh – A New Era. Außerdem muss sich noch herausstellen, ob unsere Orakel-Runde richtig lag und im Februar Sons of the Forest veröffentlicht wird. Also langweilig wird mir im eh schon kurzen Februar nicht!



[SONSTIGES] Im Februar passiert schon eine Menge an Spielen, trotzdem versuche ich mir auch Zeit frei zu schaufeln die für mich reserviert ist. Es steht wieder mehr Rollenspiel auf dem Plan und außerdem erfahren wir endlich, wie unser Spiel beim Vampire Game Jam abgeschnitten hat.



Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Mein Körper ist bereit für Staffel 5 von. Die Serie bietet die wunderbarste Mischung aus Zeichentrick-Schwachfug, allzu menschlichen Problemen seines tierischen Bürojob-Assembles und Metal-Disstracks. In die Kategorie Guilty Pleasure fällt die noch nicht gesehene zweite Staffel von. Die Götter wollen das Ende der Welt einläuten, aber die Menschen haben die Chance, das abzuwenden, indem ihre Champions die Unsterblichen im Arena-Kampf besiegen. Nach Thor vs Lu, Zeus vs Adam und Poseidon vs Sasaki steht nun als nächstes Herkules vs Jack the Ripper an, was die Nebenfiguren sicherlich wieder mit reichlich Gesichtszirkus begleiten werden. Kurz gesagt: Record of Ragnarök ist schön blöd.[SPIELE/BRETTSPIELE] Schon lange reizte mich die Idee einesin der Samurai-Zeit, doch das ursprüngliche Spin-off schaffte es leider nie in den Westen und scheiterte somit bei mir an der Sprachbarriere. Umso mehr freue ich mich nun, dass die Neuauflagenun weltweit erscheint. Vielleicht kann ich ja sogar Tunichtgute der Edo-Periode mit vorsintflutlichen Fahrrädern verdreschen! Überraschend wurde ich darauf aufmerskam gemacht, dass im Februar Soleil (die mich mitpositiv überraschten) miteinen überdrehten Action-Titel auf die Welt loslassen, der Schießerei und Nahkampf mischt, was ich stets sehr reizvoll finde. Ansonsten bin ich durchaus gespannt, durch die Hallen von Hogwarts zu stöbern und zu sehen, was Entwickler Avalanche Software (nicht zu verwechseln mit Avalanche Studios) spielerisch nun wirklich abliefert.[SONSTIGES] Musikalisch und literarisch zeichnet sich gerade nichts neues ab, dafür kramte mein Gedächtnis eine alte Scheibe heraus, die ich im Februar nun wieder hoch und runter streamen werde. Die flog seinerzeit leider so unter dem Radar, dass es bei diesem Album des Projektes namesblieb. Wer gerne Genre-Mischmasch auf die Ohren bekommt, sollte sich wie ich das Progressive-Metal-Konzeptalbummit seinen Disco-Vibes und sonstigen Stimmungsschwankungen gönnen.[FILME/SERIEN] Otto, find' ich gut, aber ein Film, der von irgendeinem Mann mit diesem Namen handelt, werde ich mir wohl kaum im Kino anschauen, obwohl mir ein paar der Filme des Ulmer Regisseurs, nein, das ist nicht der Kappen-Typ von, ganz gut gefallen haben. Auch bei TV-Serienneustarts ist nichts dabei, was ich unbedingt (sofort) sehen müsste. Zuletzt gesehen habe ichauf Netflix. Ich mochte den Vorgängerwirklich sehr – obwohl ich Topher Grace nicht leiden kann (seitnoch weniger), habe ich die Serie damals komplett auf DVD gekauft. Aber da habe ich von einer Fortsetzung wesentlich mehr erwartet! Von einem Teil der Gastauftritte der Hauptfiguren der Ur-Serie abgesehen, war das schon sehr dünn. Lange dürfte die Serie jedenfalls nicht überleben, wenn das so weitergeht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ob sich Warner mit dem etliche Male verschobenenam Ende in die Nesseln setzt oder das Spiel sogar richtig gut wird, ist gewiss eine der spannendsten Fragen im Februar. Verkaufen wird sich das Spiel trotzdem wie Sau, denn auch ohne Harry, Hermine und Co. zieht die Marke auch heute immer noch. Am meisten freue ich mich allerdings auf zwei andere Dinge. Zum einen wäre da, dessen Vorgänger vielleicht kein JRPG für die Ewigkeit war, aber ein exzellenter Genre-Vertreter , den ich sehr gerne gespielt habe. Zum anderen, und darauf freue ich mich am meisten, erscheint Ende des Monats. Ich weiß noch nicht, ob nun endgültig die Zeit für Virtual-Reality-Spiele gekommen ist, also die Reife für den Massenmarkt. Aber da, abseits der grafischen Qualität, die „normalen“ Spiele gefühlt immer mehr auf der Stelle treten, haben VR-Spiele noch viel unausgeschöpftes Potenzial, das die Entwickler nur nutzen müssen. Mal schauen, ob das vielleicht sogar bereits zum Start des neuen Sony-VR-Headsets gelingt, ich bin diesbezüglich sehr positiv gestimmt.[FILME/SERIEN] Ja, ich bin ein Freund und Fan von Marvel-Underdog Antman! Ich gebe es zu. Ergo freue ich mich auf, der am 17. Februar in die Kinos kommt und damit die MCU-Phase 5 einläutet. Netflix hat wohl keine Chance, aber auf Disney Plus schaue ich im Februar die zweite Staffel von-Ablegerund werde mich aufstürzen. Obwohl diese schon im Januar gestartet ist, hatte ich noch keine Gelegenheit reinzuschauen.

SPIELE/BRETTSPIELE] Ich habe doch so wenig Zeit! Warum kommen dann im Februar verhältnismäßig viele Zeitfresser raus, die ich gerne spielen will? Ich habe doch Fire Emblem Engage noch nicht durch! Am 14. Februar erscheint Labyrinth of Galleria: The Moon Society, ein peppiger Dungeon Crawler mit klassischem 90-Grad Kerkerdesign, furiosen Charakteren und tollen Upgrade-Funktionen für Items. Mehr Retro geht kaum noch. Nur 10 Tage später kommen dann gleich zwei JRPG-Schwergewichte in die Shops. Da wird es mit der privaten Zeiteinteilung echt schwierig: Octopath Traver 2 ist praktisch Pflicht. Und Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key gewinnt nicht nur den Preis für den längsten Spielenamen im Februar, sondern ist eine echte Herzensangelegenheit – schon der zweite Teil der Atelier-Ryza-Serie hat irre viel Spaß gemacht. Zu guter Letzt soll im Februar die neue (und vorbestellte) Sony VR Brille mit Horizon Call oft he Mountain eintrudeln.



[SONSTIGES] Habt ihr schon mal einen Blick auf meine Spieleliste für den Februar geworfen? Da bleibt zum Lesen nicht mehr viel Zeit. Vielleicht noch einen alten Comic oder eine Tageszeitung auf dem Klo. Ansonsten bleibt der Kindle kalt.

Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Es ist Zeit zum Nachholen einiger Streifen, die ich für entweder rein preislich nicht kino-würdig hielt oder die während ihres Lichtspielhaus-Releasezeitfensters anscheinend ausschließlich Mittwoch 13.30 Uhr am anderen Ende der Stadt zu sehen waren –undstehen folglich an. Fürderhin habe ich über die Feiertage herausgefunden, wie ich dem Plex-Server auf der heimischen Synology jenseits des Hauptfilms auch Extras schmackhaft machen kann. Die letzten Wochen surrten also die im Haus verbliebenen optischen Laufwerke, um die Extended-Edition-Inhalte vomundvorzubereiten![SPIELE/BRETTSPIELE] Am Ende des Monats erscheint. Freuen… ist vielleicht nicht das oberste Verb in meiner Assoziationsliste. Sagen wir mal, ich bin gespannt, ob die Kassandren-Rufe recht behalten oder ob nach so langer Entwicklungszeit nicht doch ein Kern unverwüstlicher Spielmechanik enthalten geblieben ist. Gleiches Genre und fast gleicher Retro-Faktor:erscheint zur Monatsmitte. Mir lagen beim Erscheinen – auch schon wieder fünf Jahre her! (etwaig anders ausfallende Rechenergebnisse eures Kalenders sind offensichtlich falsch) – die- und-Spiele aus dem Impressions-Haus etwas mehr. Dennoch bin ich nach dem überwiegend sehr gelungenen Nebuchadnezzar tatsächlich zuverlässig, was die Tragfähigkeit des klassischen Spielprinzips auch ein paar (wenige) Monate nach dem Ursprungsrelease angeht.