PM: Optimiertes Gameplay und neue Tutorials: Die Konsolenversion der Age of Empires II: Definitive Edition ist ab sofort erhältlich (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Eine neue Ära hat begonnen! Die Ära von Age of Empires für die Konsole. Ab heute ist der Spiele-Klassiker Age of Empires II: Definitive Edition für Xbox-Konsolen und im Xbox Game Pass erhältlich. Das Besondere daran: Die neue Version ist für das Spielen mit dem Controller optimiert. Auf was wartest Du also noch? Schnapp Dir Deinen Controller und stürze Dich ins Spiel! Über 1000 Jahre Menschheitsgeschichte, 35 Zivilisationen und mehr als 200 Stunden Spielspaß warten auf Dich! Du hast die Möglichkeit, von der Couch aus Weltgeschichte zu schreiben.

Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2019 ist die Age of Empires II: Definite Edition mit fast 40 Updates, drei DLC-Erweiterungen und zahlreichen Verbesserungen kontinuierlich gewachsen. 83 Maps, 32 Multiplayer-Zivilisationen, 34 Solo-Kampagnen, zehn Multiplayer-Modi und sieben Koop-Kampagnen – auf diese und viele weitere Inhalte kannst Du mit der Konsolen-Version von Age of Empires II: Deluxe Definitive Edition direkt zugreifen.

Die Community hat sich eine Konsolen-Version ihres Lieblingsspiels gewünscht und wir haben sie erhört. Weil wir darüber hinaus das bestmögliche Spieleerlebnis kreieren wollten, haben wir uns für die Entwicklung Zeit genommen und die Bedürfnisse der Konsolen-Spieler*innen in den Mittelpunkt unseres Engagements gestellt. Hier sind einige Beispiele, die anschaulich zeigen, in welchen Bereichen wir das Gameplay so angepasst haben, dass es auf der Konsole sein volles Potenzial entfaltet.

Dies ist der Beginn der Konsolen-Ära von Age of Empires, die noch in diesem Jahr mit weiteren Highlights auf Dich wartet. Solltest Du die Herausforderungen der Age of Empires II: Definite Edition meistern, kannst Du Dich bereits auf Age of Empires IV für die Konsole freuen. Bleib dran, um keine Neuigkeiten zu diesem Release zu verpassen.

Die Age of Empires II: Definitive Edition ist ab sofort als Play Anywhere-Titel für 19,99 Euro im Microsoft Store, über den Xbox Game Pass und den Xbox Game Pass Ultimate erhältlich. Wenn Du in den Genuss von zusätzlichen Kampagnen und Zivilisationen kommen willst, die mit unseren DLC-Upgrades kommen, solltest Du Dir einmal das Deluxe Definitive Edition-Bundle ansehen, das das Grundspiel und die Erweiterungen Lords of the West, Dawn of the Dukes und Dynasties of India enthält. Wenn du das Basisspiel bereits für den PC im Microsoft Store erworben hast, hast du kostenlosen Zugang zur neuen Konsolenversion, die Du auf beiden Plattformen genießen kannst.

Oh, und als zusätzliches Dankeschön für die langjährige Treue werden alle, die die Age of Empires II: Definitive Edition zwischen dem 31. Januar und dem 14. Februar ausprobieren, zur Feier des Tages mit einer lustigen Konfetti-Mod überrascht!

Zeit, sich bereit zu machen. Wololo!