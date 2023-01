Inkulinati: "Tintenbasierte" Rundentaktik flatuliert im Early Access

PC Switch XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das polnische Entwicklerstudio Yaza Games und Publisher Daedalic Entertainment gaben heute den Startschuss für die Early-Access-Phase ihres ungewöhnlichen Strategiespiels Inkulinati. Das grafisch noch viel mehr als Pentiment (Angespielt und GG-Interview mit Josh Sawyer von Obsidian Entertainment) an mittelalterliche Manuskripte und klösterliche Darstellungen erinnernde 2D-Taktikspiel soll trotz schlicht animierter Tierfiguren und Symbole im Kern eine anspruchsvolle Rundentaktik mit legendären historischen Persönlichkeiten des Mittelalters und zahlreichen Einheiten mit unterschiedlichen Fähigkeiten werden.

Zu Beginn des Early Access wird der Titel zwei verschiedene Spielmodi bieten. In der Singleplayer-Kampagne werdet ihr mit eurer "lebenden Tinte" gegen andere berühmte Inkulinati-Meister antreten, eigene Armeen aufstellen und gegen furchterregende Bestien kämpfen oder sie zähmen können. Im Hotseat-Modus könnt ihr gegen andere Spieler lokale PvP-Matches bestreiten. Laut Roadmap der Entwickler werden in den nächsten Wochen und Monaten immer weitere Tiere und Bestien sowie neue Inkulinati-Meister und Schlachtfelder implementiert werden. An einem Online-Multiplayer wird ebenfalls gearbeitet.

Das Wort "Inkulinati" soll laut Yaza Games eine eigene Erfindung sein, die sich aus "ink", englisch für "Tinte" und "illuminated" für "erleuchtet" zusammensetzt. Zahlreichen Meldungen italienischer Spieler zufolge auf Steam und Reddit würde der Begriff in ihrer Muttersprache jedoch ziemlich vulgäre Assoziationen wecken, da "in kuli" an culo = Hintern und "nati" an Geburt erinnern würde. Angesichts zahlreicher obszöner Darstellungen im Spiel, wie furzende Hasen, Kreaturen, denen Flammen aus den Hintern schiessen oder Esel, die Trompeten an ihre Allerwertesten halten oder Gestanksangriffe, die Flächenschaden verursachen, könnte man durchaus davon ausgehen, dass die Entwickler jene Assoziationen ihren Spieletitel betreffend gern in Kauf nehmen, wenn nicht sogar eine gewisse Absicht dahintersteckt.

Inkulinati erscheint heute, am 31.01.2023 im Early Access für PC auf Steam, GOG und dem Microsoft Store sowie als Xbox Game Preview im Game Pass. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt im Anschluss anschauen. Das fertige Spiel, das noch kein konkretes Datum erhalten hat, soll für PC, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Eine Version für Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.