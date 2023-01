Disgaea 7 - Vows of the Virtueless wird im Herbst auf Steam erwartet

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

NIS Amerika hat zu ihrem 30. Jubiläum angekündigt, den jüngsten Titel der Disgaea-Reihe im Herbst 2023 auch auf Steam verfügbar zu machen. Disgaea 7 – Vows of the Virtueless ist der neuste Teil der Reihe, der erst vor ein paar Tagen in Japan veröffentlicht wurde. In dem JRPG folgt ihr der Geschichte von Fuji und Pirilika. Fuji ist ein fauler Samurai und sein Sidekick Pirilika ein Bushido-Fangirl, die durch Hinomoto reisen.

Das JRPG soll auch einige neue Spielmechaniken beinhalten, die nach Einschätzung von Rock Paper Shotgun auch eine gute Kompatibilität mit dem Steam-Deck haben könnten. Aktuell sind etwa 40 Charakterklassen verfügbar. Auch eine neue Fähigkeit, die Jumbification, gibt euch neue Boni im Kampf und lässt euch größer werden.