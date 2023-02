PM: The Spawnies: Die Award-Show, präsentiert von Spawn On Me und Xbox (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Heute fand die zweite jährliche Ausstrahlung von The Spawnies statt, einer Award-Show, die vom preisgekrönten Gaming-Podcast Spawn On Me präsentiert wird. The Spawnies hat es sich zur Aufgabe gemacht, unterrepräsentierte Stimmen im Gaming-Bereich ins Rampenlicht zu rücken.

Xbox ist stolzer Sponsor der Preisverleihung, die sowohl neue als auch etablierte Spieleentwickler*innen ins Rampenlicht rückt und einen Raum schafft, in dem ihre Arbeit gewürdigt wird. Wenn Du die von Kahlief Adams und Riana Manuel-Peña moderierte Show verpasst hast, schau auf twitch.tv/spawnonme vorbei.

[email protected] war in einem Segment der Show vertreten: Schau Dir das Video oben an und erfahre unten mehr über die fantastischen Titel, die bald für Xbox erscheinen.

Treachery in Beatdown City: Ultra Remix ist ein taktisches Beat ’em up, in dem Du eine gefährliche Stadt erkundest, die schlimmsten Leute triffst und sie gekonnt verprügelst. Geh auf die Straße, friere die Zeit ein, baue Deine Kombos auf und schalte Deine Gegner*innen aus, um den Präsidenten zu retten!

Super Space Club ist ein lo-fi Arcade-Weltraum-Shooter zum Entspannen. Verteidige eine pulsierende Galaxie mit einem Club von Außenseiterheld*innen und bekämpfe endlose Wellen von Raumschiffen zu atmosphärischen Beats. Erledige Deine Feinde und schwinge zum Rhythmus der Sterne.

Erlebe die letzten Momente des Jahres 1999 noch einmal für die Ewigkeit. Stelle Dich Deinen Träumen und dem, was Du bereust. Erforsche eine tiefgründige und verwobene Geschichte, löse knifflige Rätsel und spiele nostalgische Minigames. Tauche ein, in Glück und Leid mit Freund*innen aus vergangenen Zeiten.

She Dreams Elsewhere ist ein surreales Abenteuer-RPG über unterbewusste Bilder und das Ausmaß, in dem diese Bilder die Realität widerspiegeln. Du schlüpfst in die Rolle von Thalia, einer angstgeplagten, komatösen Frau. Stelle Dich Deinen Albträumen, um endlich aufzuwachen. Es ist eine zutiefst persönliche Geschichte, die sich mit realen Themen wie psychischer Gesundheit und Selbstidentität befasst, kombiniert mit strategischen rundenbasierten Kämpfen, verblüffenden Levels sowie einer surrealen, visuell beeindruckenden Welt, die zum Erkunden einlädt. Willkommen in Deinem Albtraum – genieße Deinen Aufenthalt!

Virgo Versus the Zodiac ist ein Sci-Fi/Fantasy-JRPG, in dem Du die Rolle einer besessenen Schurkin einnimmst. Das Spiel bietet traditionelle rundenbasierte Kämpfe mit einer Echtzeit-Ausführung von Aktionen: Blocken, Kontern und das sorgfältige Timing Deiner Angriffe sind entscheidend für den Erfolg. In dieser Galaxie, in der jede Aktion eine Reaktion nach sich zieht, spielst Du als Virgo, die Heilige Königin, die von den Ketzern oft die Schreckliche Königin genannt wird. Sie bringt Chaos in die Reiche der Tierkreiszeichen und hinterlässt eine Spur von Sternenstaub auf ihrem Weg. Deine Aufgabe: Virgos verdrehtes und unerbittliches kosmische Bestreben unterstützen, um das Goldene Zeitalter wiederherzustellen.

Als Miho in die Speisekammer geht, um eine Kartoffel für die Suppe seiner Großmutter zu holen, wird er in ein fernes Land gezogen. Durch eine Welt voller endloser Wüsten, schwebender Berge und sprechender Tiere verfolgst Du Schritte eines mysteriösen Reisenden. Auf Deinem Weg überlistest Du Diebe und triffst schrullige Gestalten. Doch jedes Mal, wenn Miho mit einer Zutat in die Küche zurückkehrt, muss er feststellen, dass sich die Dinge auf unerwartete Weise verändert haben…

Love Shore ist eine Cyberpunk Noir Visual Novel, das von Perfect Garbage Studios entwickelt und veröffentlicht wird. In der Cyberpunk-Stadt Love Shore schlüpfst Du in die Rolle von Sam oder Farah, die versuchen, sich in der neonfarbenen Aufregung der Stadt zurechtzufinden. Dein Alltag: Morde aufklären, gegen Götter kämpfen und sich vielleicht verlieben.

Samudra ist ein handillustriertes 2D-Abenteuerspiel, das die Abenteuer eines Kindes in einem verschmutzten Meer nachzeichnet. Erlebe eine atmosphärische post-apokalyptische Unterwasserwelt voller majestätischer Kreaturen, ätherischer Orte und entkomme dem Griff der Tiefseesoldat*innen.

Protodroid DeLTA ist ein schneller und eleganter 3D-Action-Platformer, der in einer wunderschönen und hoffnungsvollen Solarpunk-Welt spielt. Nimm es mit herausfordernden Endgegnern auf, verbessere Deine Systeme und zeige der Menschheit das Versprechen der KI! Adam Kareem war einer der ersten Entwickler, die Mittel aus dem Black Game Developer Fund von Humble erhielten, und er wird der erste BGDF-Partner sein, der unter Humble Games startet.

Erobere das Grid in Echtzeit in diesem taktischen Bullet-Hell-RPG. Mit einer vielfältigen Auswahl an Held*innen, die Du rekrutieren und weiterentwickeln kannst, erkundest du eine tiefgründige Geschichte, die sich nach Deinen Entscheidungen richtet. Spiele als Donna, einer Kämpferin auf der Suche nach dem perfekten Team, die Göttinnen besiegen und die Zukunft retten kann. Stelle Dein Team aus Dutzenden von spielbaren Charakteren zusammen, verbessere ihre einzigartigen Fähigkeiten und nutze ihre unterschiedlichen Spielstile, um deine Feinde zu besiegen.

Kabaret ist ein düsteres Fantasy-Folklore-Abenteuerspiel. Die Geschichte entfaltet sich durch die Augen von Jebat, einem verfluchten Jungen, der aus seiner kleinen Stadt in ein mystisches, brutales und unbarmherziges Monsterreich verschleppt wird.