PM: Die Welt von Horizon Call of the Mountain mit neuen Augen betrachtet (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In den letzten Monaten haben wir euch ein paar kurze Einblicke in Horizon Call of the Mountain gegeben, ein PlayStation VR2-Abenteuer, das am 22. Februar veröffentlicht wird. Heute wollen wir ein wenig Zeit mit Ryas verbringen, dem Charakter, den ihr in dieser neuen Geschichte durch die Welt von Horizon steuern werdet.

Das Sonnenreich Carja taumelt noch von den blutigen Roten Raubzügen, einer Zeit der brutalen Angriffe und ritualisierter Opferungen, mit denen die Carja einst ihre Nachbarstämme quälten. Diese Raubzüge, die Tausende ihr Leben kosteten, endeten erst, als der Verrückte Sonnenkönig Jiran von seinem Sohn Avad gestürzt wurde.

Die Nachbeben von Jirans Herrschaft zersplitterten den Stamm der Carja. Die einen waren dankbar, den ehemaligen Herrscher los zu sein, und blieben im Sonnenreich, während die ihrem König immer noch treu ergebenen Soldaten die Zitadelle in Sonnenfall stürmten und sich dort als „Carja im Schatten“ neu gruppierten.

Ryas, der Protagonist von Horizon Call of the Mountain, gehörte früher zu diesen Soldaten. Nachdem er bei der Entführung des jungen Prinzen Itamen aus dessen Heimat Meridian eine Schlüsselrolle spielte, ist Ryas nun auf der Suche nach Wiedergutmachung und strebt danach, seine Ehre zurückzuerlangen.

Ryas ließ sich freiwillig von den Carja gefangen nehmen und einsperren, woraufhin diese sein Leben verschonten. Nun haben der Sonnenkönig Avad und der Tadellose Marad eine Aufgabe für ihn. Als meisterhafter Kletterer, Bogenschütze und Jäger kann Ryas sich seine Freiheit verdienen, wenn er für sie einer neuen Bedrohung nachgeht. Ben McCaw, Studio Narrative Director bei Guerrilla, ergänzt: „Ryas ist aus den richtigen Gründen auf der falschen Seite gelandet. Seine Familie wurde auseinandergerissen und am Ende wurde er eingesperrt. Unsere Geschichte erzählt, was er seitdem gemacht hat.“

Vor Ryas liegt ein gefährliches Abenteuer. Er mag zwar der Einzige sein, der die Mission ausführen kann, aber er ist keineswegs allein. Auf seiner Reise begegnen die Spieler neuen Figuren und treffen auch alte Bekannte wieder, wobei Ryas’ Vergangenheit durchaus Einfluss auf diese Begegnungen hat, erklärt Ben. „Schließlich kämpfte er einst aufseiten der Schatten-Carja, sodass Ryas’ Beziehungen zu diesen Leuten anfangs bestenfalls abweisend sind. Er muss Initiative zeigen und Wiedergutmachung leisten, wenn er je von ihnen akzeptiert werden will.“

Da wäre zum Beispiel Hami, eine tapfere Soldatin des Sonnenreichs Carja, der die Schrecken der Roten Raubzüge erspart blieben, weil sie damals als Grenzwache eingesetzt wurde. Doch auch sie tut sich schwer damit, die Gräuel der Schatten-Carja zu vergeben und zu vergessen, denn sie verlor viele Freunde und Kameraden an den Konflikt. Sie hat die Aufgabe erhalten, Ryas zu begleiten, und lässt ihn ihren Unwillen darüber mit scharfem Witz und einem hitzigen Gemüt spüren. Doch Hamis Abscheu gegenüber allem, wofür Ryas steht, ist nur eine von vielen Herausforderungen, denen er sich stellen muss.

Mit Horizon Call of the Mountain erleben die Spieler die Welt von Horizon aus einer neuen Perspektive, sowohl durch den beeindruckenden neuen Protagonisten Ryas als auch durch das PS VR2-Headset. Dank haptischem Feedback, intelligenter Blickerfassung und einem ultrabreiten Sichtfeld tauchen die Spieler unglaublich tief in Spiele ein, und Call of the Mountain weiß den Effekt noch zu verstärken, indem es sie auf die atemberaubendsten Gipfel des Sonnenreichs und darüber hinaus versetzt.

Ben McCaw fügt hinzu: „Wir haben uns das Horizon-Erlebnis vorgenommen und von Grund auf für VR entwickelt. Deshalb fanden wir auch, dass wir einen neuen Protagonisten brauchten. Als meisterhafter Kletterer, Jäger und Entdecker bietet Ryas die perfekte Sicht auf die weitläufigen Ausblicke und die gefahrvolle Wildnis von Horizon.“

Weitere Informationen zu Horizon Call of the Mountain findet ihr hier.