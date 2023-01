Montagmorgen-Podcast #476

Teaser Jörg und Hagen holen aus, damit sie keines der vielfältigen Themen dieser Woche vergessen. Und auch ein frischer Berg User-Fragen will beantwortet werden.

Jörg und Hagen haben an diesem Montagmorgen schon die Raumanzüge parat gelegt, denn sie gehen diese Woche für die Stunde der Kritiker ins All – genauer gesagt besuchen sie im Remake von Dead Space die USG Ishimura. Wer auch nur ein bisschen mit dem Titel vertraut ist, der weiß auch, warum sie sich zusätzlich einen Jahresvorrat extrastarker Fleckenentferner einpacken, werden sie doch sehr bald durch roten Lebenssaft warten. Große Mengen gibt es auch im MoMoCa, allerdings an Inhalten und nicht an Blut. Und auch bei den User-Fragen freuen wir uns über massig Einsendungen.

