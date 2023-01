PM: PlayStation beginnt das neue Jahr mit einem größeren Angebot an PS5-Konsolen und mehr (Sony Playstation Blog)

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS5 ab 614,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit der Veröffentlichung der PlayStation 5 vor etwas über zwei Jahren haben wir unglaubliche Spiele wie God of War Ragnarök, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West und Returnal vorgestellt, die die endlose Kreativität unserer Entwickler-Community sowie die wunderbaren Spielerlebnisse, die sie auf unserer Plattform erschaffen können, unter Beweis stellen.

An all unsere Fans: Wir danken euch für eure Geduld, als wir uns inmitten weltweiter Herausforderungen mit einer überwältigenden Nachfrage für die PS5-Konsole konfrontiert sahen. Wenn ihr eine PS5-Konsole kaufen wollt, sollte es mittlerweile auf der ganzen Welt viel einfacher sein, sie bei einem Einzelhändler zu finden.

Spieler in den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg können außerdem auf direct.playstation.com eine PS5-Konsole, Spiele und Zubehör direkt von PlayStation kaufen. Außerdem sind PS5-Produkte bei zahlreichen Einzelhändlern weltweit zu finden.

Heute feiern wir unsere PS5-Community und laden noch mehr Spieler zum Mitmachen ein – mit unserem neuen Video „Live from PS5“. Die besten Spiele geben uns oft das Gefühl, dass wir in unglaubliche Welten voller Abenteuer, packender Action und unvergesslicher Momente transportiert werden. Mithilfe der PS5-Features wie hochwertiger 4K-Grafik, haptischem Feedback, adaptiven Triggern, 3D-Audio und blitzschnellen Ladezeiten können Entwickler Spielwelten entwerfen, doch noch immersiver sind als je zuvor. Dieses Video zeigt nur einen Bruchteil der zahlreichen außerordentlichen Spielerlebnisse im PS5-Universum – und das im Stil einer Live-Nachrichtensendung. Findet ihr alle Anspielungen auf die Spiele?

Behaltet unsere sozialen Medienkanäle und diese Webseite im Blick, um in den kommenden Wochen noch mehr tolle Features zu beliebten PS5-Spielen zu entdecken. Vielleicht seht ihr sogar Inhalte von beliebten Creators in den sozialen Medien, die euch Neuigkeiten aus den PS5-Spielwelten bringen.

Wir wissen die Unterstützung unserer Community für die PS5 sehr zu schätzen und es ist uns wichtig, euch die beste Auswahl an PlayStation-Spielen aller Zeiten bieten zu können. Letzte Woche konnten Spieler die Welt von Athia in dem neuen, bezaubernden PS5-Exklusivspiel Forspoken von Square Enix betreten. Dieses Jahr werden noch mehr heiß ersehnte Spiele wie Assassin’s Creed Mirage, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4: Remake und Street Fighter 6 sowie Erweiterungen wie Destiny 2: Lightfall und Horizon Forbidden West: Burning Shores erscheinen – 2023 wird also ein grandioses Jahr für PS5-Spieler!

Zusätzlich zu neuen Spielen erweitern wir die PS5-Konsolenerfahrung außerdem um brandneues Zubehör wie den kürzlich erschienen DualSense Edge Wireless-Controller. Am 22. Februar steht außerdem der Beginn einer neuen VR-Spielegeneration an mit dem Erscheinen von PlayStation VR2, das schon im Veröffentlichungszeitraum über 30 Spiele bietet, darunter Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 und Resident Evil Village.*

Wir danken unserer Community für eure Leidenschaft und eure anhaltende Unterstützung! Wir freuen uns schon wahnsinnig darauf, was dieses Jahr und darüber hinaus noch vor uns liegt.

* Endgültiges Software-Angebot bei Veröffentlichung kann ohne Vorankündigung geändert werden. Gran Turismo 7 wird als kostenloses Update auf PS VR2 verfügbar sein für alle PS5 Besitzer, die das Spiel bereits gekauft haben.