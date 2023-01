PM: game-Verband feiert 5-jähriges Jubiläum (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 30. Januar 2023 – Der game – Verband der deutschen Games-Branche feiert sein 5-jähriges Jubiläum: Am 29. Januar 2018 schlossen sich BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware und GAME – Bundesverband der deutschen Games-Branche zusammen. Rund 180 Mitglieder waren damals direkt zum Start dabei. Fünf Jahre danach hat der game die Grenze zu 400 Mitgliedern längst durchbrochen. Seit dem Zusammenschluss spricht der Verband als gemeinsame Stimme erfolgreich für die Interessen der gesamten Games-Branche. Dabei kam es zu zahlreichen positiven Entwicklungen: Die Tochtergesellschaften Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) und die Stiftung Digitale Spielekultur sind in den vergangenen Jahren gewachsen. Neue Tochtergesellschaften wie die devcom und die esports player foundation wurden Teil der game-Familie. Die Games-Branche ist inzwischen über regionale Branchenvertretungen flächendeckend in Deutschland präsent. Ergänzend zu den bereits teilweise lange Jahre bestehenden Regionalverbänden gründete der game gemeinsam mit den Unternehmen vor Ort weitere sieben Regionalvertretungen. So konnte auch die Games-Branche in den einzelnen Bundesländern zahlreiche Erfolge feiern und steigende Unterstützung durch viele Landesregierungen erfahren wie unter anderem die Einführung oder die Aufstockung regionaler Förderprogramme zeigt. Die gamescom, das weltgrößte Games-Event, und der Deutsche Computerspielpreis konnten in den vergangenen fünf Jahren ebenfalls viele Meilensteine erreichen. Die geeinte Stimme der Branche wurde auch in der Politik gehört: Von der Einführung der Games-Förderung über die Einrichtung eines eigenen Games-Referats bis hin zur Games-Strategie hat die Politik auf Bundesebene in den vergangenen fünf Jahren viel auf den Weg gebracht, um den Games-Standort Deutschland zu stärken, wozu der game für die Games-Branche viel beitragen konnte.

„Die vergangenen fünf Jahre haben eindrucksvoll bewiesen, wie viel wir gemeinsam erreichen können, seit wir als Branche gut aufgestellt mit einer Stimme sprechen. Mit unseren mehr als 400 Mitgliedern im Verband und unseren Institutionen ist eine leistungsfähige Struktur gewachsen, mit der wir Aufmerksamkeit für das Medium Games und unsere Branche schaffen, Chancen ermöglichen, Risiken begegnen und den Akteurinnen und Akteuren des wachsenden Games-Ökosystems in Deutschland eine wirksame Hilfe sein können. Ein großer Dank für die erfolgreichen fünf Jahre gilt besonders dem ganzen Team sowie den vielen engagierten Mitgliedern“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche. „Ich bin zudem dankbar für die politischen Grußworte zu unserem Jubiläum, die die politische Aufmerksamkeit und Wertschätzung für uns als Branche unterstreichen. Das alles ist eine wichtige Grundlage für die kommenden Jahre, in denen wir uns weiter für unsere Vision einsetzen werden, Deutschland zum besten Games-Standort zu machen. Wir haben noch viel vor und dafür sind wir als Verband und Branche so gut aufgestellt wie noch nie.“

Neben Akteurinnen und Akteuren aus der Games-Branche haben auch die stellvertretende CSU-Vorsitzende Dorothee Bär, die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst mit Videogrußworten zum Jubiläum gratuliert. Alle Grußworte gibt es auf der game-Website unter: www.game.de/5-jahre-game

