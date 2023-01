Call of Duty - Warzone: Season zwei beginnt mit einem Wipe

PC XOne PS4

Der DMZ Extraction Mode in Call of Duty – Warzone erfreut sich einer gewissen Beliebtheit unter der Spielerschaft. Anders als im üblichen Battle-Royale-Mode, in dem nur der letzte Spieler zum Sieger wird, sammelt ihr im DMZ Extraction Mode allerhand Goodies und verlasst dann schnellstmöglich das Schlachtfeld. Für zusätzliche Herausforderungen gibt es auch noch ein paar Missionen. Dieses Spielprinzip ähnelt dem MMO-Action-Shooter Escape from Tarkov.

Für Warzone und den DMZ Extraction Mode steht jetzt demnächst die zweite Saison vor der Tür, die am 15. Februar außerdem den bisherigen Spielerfortschritt im DMZ-Modus zurück setzt. Davon betroffen sind das jeweilige Inventar sowie der bisherige Fortschritt bei den Fraktions-Missionen. Weitere Details sollen in einer zukünftigen Blog-Veröffentlichung bekannt gegeben werden.