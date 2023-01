Pharaoh - A New Era: Release-Termin zur Neuauflage des Aufbau-Titels

PC

Entwickler Triskell Interactive und Publisher DotEmu haben kürzlich den Release-Termin zu ihrer kommenden Neuauflage des Aufbau-Klassikers Pharaoh bekannt gegeben. Demnach erscheint das ursprünglich auf der GC 2020 angekündigte Pharaoh - A New Era, bereits nächsten Monat, am 15. Februar, exklusiv für den PC.

Pharaoh - A New Era lässt das klassische Aufbauspiel aus dem Jahr 1999 mit neuem Code, detaillierter 2D-Grafik, verbesserten Mechaniken und einem neuen User-Interface wieder auferstehen. Die Kampagne des Spiels stellt euch vor die Herausforderung, Städte in sechs unterschiedlichen Perioden des alten Ägyptens aufzubauen – erschafft geschäftige Handelszentren, gewaltige Metropolen und mehr. Pharaoh - A New Era soll alle Inhalte des Hauptspiels und der im Jahr 2000 erschienenen Erweiterung Kleopatra: Königin des Nils beinhalten und erstreckt sich somit über 100 Stunden Gameplay mit insgesamt 53 Missionen und einem “Freispiel-Modus”. Zur audiosvisuellen Einstimmung auf das Remake des Genre-Klassikers könnt ihr euch den entsprechenden Release-Trailer direkt unter diesen Newszeilen zu Gemüte führen.

Pharaoh - A New Era könnt ihr ab dem 15.2. 2023 als digitale Version über Steam oder GOG.com. beziehen.