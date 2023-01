The Last of Us: Streamingserie erfolgreich, Staffel 2 bestätigt

PC PS5

Nach zwei veröffentlichen Folgen der Streamingserie und Videospieladaption The Last of Us haben die Macher eine zweite Staffel bestätigt. Diese sehr frühzeitige Entscheidung hängt wohl hauptsächlich mit dem großen Erfolg der Verfilmung zusammen.

Alleine in den USA konnte die Zombieapokalypse bei der ersten Folge 22 Millionen Zuschauer erreichen und damit den zweitgrößten Serienstart einer HBO-Serie überhaupt hinlegen. Neil Druckmann, Vizepräsident von Naughty Dog, zeigt sich von dem Erfolg der Spieleadaption begeistert und freut sich bereits auf Staffel 2:

Ich bin beeindruckt, geehrt und offen gesagt überwältigt, dass so viele Menschen zugeschaltet haben und sich mit unserer Nacherzählung der Reise von Joel und Ellie verbunden fühlen. Die Zusammenarbeit mit Drehbuchautor und Regisseur Craig Mazin, unserer großartigen Besetzung, Crew und HBO hat meine ohnehin schon hohen Erwartungen noch übertroffen. Jetzt haben wir das große Vergnügen, dies mit der zweiten Staffel wiederholen zu können.

The Last of Us spielt 20 Jahre nachdem die moderne Zivilisation untergegangen ist. Joel, ein desillusionierter Überlebender, wird angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer beklemmenden Quarantänezone herauszuschmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen und entbehrungsreichen Reise, bei der die beiden Außenseiter die USA durchqueren müssen und auf einander angewiesen sind, um zu überleben.