PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 30. Januar bis zum 3. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

30. Januar – Backfirewall

Ein tragikomisches First-Person-Abenteuer, das sich im Inneren eines Smartphones abspielt. Als Update-Assistent*in hältst Du das Schicksal des Systems in Deinen Händen. Gelingt es Dir, das Update aufzuhalten und das geschwätzige Betriebssystem OS9 vor der Überschreibung zu bewahren?

30. Januar – Roboquest (Game Preview)

Game Pass – Sprenge Dir Deinen Weg durch Horden feindlicher Bots in zufällig generierten Umgebungen, verbessere Deine Rüstung und besiege mächtige Bosse. Tauche ein in die futuristische Welt von Roboquest und hilf der Menschheit, die geheimnisvolle und längst vergessene Haven-City zu finden – allein oder im Koop-Modus mit Freund*innen.

31. Januar – Age of Empires II: Definitive Edition

Game Pass – Age of Empires II: Definitive Edition ist eines der beliebtesten Strategiespiele aller Zeiten und erscheint demnächst auch für Xbox-Konsolen. Die Steuerung wurde speziell für das Spielen mit einem Controller optimiert, während die neuen Tutorials dafür sorgen, dass Du schnell ins Spielgeschehen eingeführt wirst. Verfügbar auf Cloud und Konsole.

31. Januar – Inkulinati (Game Preview)

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Ein auf Tinte beruhendes Strategiespiel, das direkt aus mittelalterlichen Manuskripten zu entstammen scheint. In Inkulinati kann der Hintern eines Kaninchens tödlicher sein als das Schwert eines Hundes. Lasse Dich auf Duelle mit unerwarteter taktischer Tiefe (und jeder Menge Humor) ein und begib Dich auf eine Reise, die unzählige Überraschungen für Dich bereithält. Erschaffe Dein eigenes Reich der Tiere, besiege mittelalterliche Überflieger*innen und sammle Perks, um besondere Kräfte freizusetzen. Erhältlich auf Cloud, Konsole und PC.

1. Februar – ReactorX2

Als Androidenmechaniker*in musst Du nach einem Piratenangriff die Stromversorgung Deines Raumschiffs wiederherstellen. Um in diesem einzigartigen Sci-Fi-Puzzlespiel erfolgreich zu sein, musst Du fünf Sektoren hinter Dir lassen, 30 Level lösen und die neuen Arm-Magnet- und Schraubenschlüssel-Mechaniken für Dich nutzen.

1. Februar – Albacete Warrior

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du schlüpfst in die Rollen des spanischen Ninjas Benito, seines gefiederten Kumpels Pepito und deren Lehrmeister Paco und begibst Dich auf ein bizarres Abenteuer rund um den Globus! In einer Mischung aus 3D-Elementen und 2D-Pixelgrafiken präsentiert Albacete Warrior klassische Side-Scrolling-Beat ’em Up-Gefechte in einer neuen Dimension.

1. Februar – ExitMan Deluxe

Der Himmel bricht ein! Finde so schnell wie möglich die nächste Lücke, bevor Dich die herabstürzende Decke erdrückt. Wenn Du es rechtzeitig schaffst, wird sie sich wieder anheben – aber nur für kurze Zeit. Wie lange kannst Du überleben?

1. Februar – Rhythm Sprout

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Rhythm Sprout ist ein handgemachtes Rhythmus-Action-Abenteuer mit packender Musik und einem verrückten Story-Modus. Begleite Sprout, die auserwählte Zwiebel, auf ihrem Abenteuer durch musikalische Level, in denen witzige Dialoge voller alberner Witze und popkultureller Anspielungen auf euch warten. Helft den liebenswerten Bewohner*innen des Gemüsekönigreichs und stellt euch der charmanten Gruppe süßer Schurk*innen.

2. Februar – Deliver Us Mars

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Deliver Us Mars ist die Fortsetzung des preisgekrönten Spieltitels Deliver Us The Moon, dem atmosphärischen Sci-Fi-Abenteuer, das für ein immersives Weltraumerlebnis steht. Lote auf Deinen Missionen die Grenzen des Möglichen aus, um die ARK-Kolonieschiffe zu bergen, die vom mysteriösen Outward gestohlen wurden.

2. Februar – Fashion Police Squad

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Schnapp Dir Deinen Gerechtigkeitsgürtel und Deine Tailormade-Nähmaschine – es gibt etwas Modegerechtigkeit zu verteilen! Fashion Police Squad ist ein witziger Retro-FPS, in dem Du mithilfe von modeverbessernden Waffen gegen Modesünden vorgehst. Säubere die Straßen von Socken in Sandalen und erlebe eine Einzelspieler-Story voller fabelhafter Charaktere, schillernder Begegnungen und wilder Fashionshows!

2. Februar – Heirs of the Kings

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Als Laura, ein Mädchen, das ihr Gedächtnis verloren hat, von unbekannten Soldat*innen verfolgt wird, ergreift Grant die Initiative, um sie zu beschützen. Auf diese Weise erfährt sie, dass die Welt von den Mächten der Finsternis bedroht ist. Begleite sie auf ihrer epischen Reise.

3. Februar – Speedway Racing

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mach Dich bereit, die Geschwindigkeit zu spüren! In Speedway Racing erlebst Du die schnellsten und spektakulärsten Rennen mit über 350 km/h, ohne mit Deinen 20 Rival*innen zu kollidieren. Teste Deine Skills in unterschiedlichen Modi wie der Meisterschaft, dem Arcade- oder dem Multiplayer-Modus.