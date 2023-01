The Hidden and Unknown: 2000$ für einen Vortrag über Männer-Rechte

PC Linux MacOS

Den Entwicklern von The Hidden and Unknown war es scheinbar besonders wichtig, ihr Indie-Spiel der Männerwelt zu widmen. Für 2000€ können sich laut Kotaku interessierte Spieler ein Intro durchlesen, dass über Männer-Rechte, menschliche Fortpflanzung und die Unzulänglichkeiten westlicher Männer erzählt. In dem Indie-Titel werden diese als feminin bezeichnet und außerdem seien sie unfähig, die Führung zu übernehmen. Im Gegenzug dazu sind westliche Frauen zu maskulin. So in der Art geht es dann etwa acht Minuten weiter.

Die Geschichte von The Hidden and Unknown entfaltet sich weiter als Visual-Novel ohne Interaktionsmöglichkeiten. Brian, der Protagonist, ist ein typischer Teenager, der zur Schule geht, mit seinen Freunden unterwegs ist und Videospiele und Fußball spielt. Nachdem alle Mädels sich über Brian lustig machen und seine Freunde nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, baut dieser eine Verbindung zu einer Super-AI aus der Zukunft auf, die ihm dabei helfen will, wieder beliebter zu werden und nebenbei ein die Menschheit bedrohendes Zukunftsszenario abzuwenden. Darin können die Menschen keine Babys mehr machen.

Falls ihr also zufällig 2000 $ locker habt und immer schon die Apokalypse der Menschheit auf Basis mangelnder Fortpflanzungsfähigkeiten lesen wollt, ist diese Visual-Novel für euch auf Steam verfügbar.