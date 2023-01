Second Front: Interview mit Jo Bader, Entwickler des Rundentaktik-Wargames

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 31. Januar erscheint mit Second Front ein neues, komplexes Wargame, das bei uns derzeit auf dem Truppenübungsplatz Testrunden dreht und bereits einen sehr guten Ersteindruck hinterlassen hat. Publisher Microprose hat jetzt ein zweiteiliges Interview mit dem östereichischen Entwickler Jo Bader von Hexdraw veröffentlicht. Den ersten Teil könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Den zweiten Teil und weitere Videos zum Spiel findet er auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Microprose. Das Interview dreht sich um den 20-jährigen Weg zu Second Front und die fünfjährige Entwicklungsgeschichte. Neben Jo Bader gehört noch ein Grafiker zum Zwei-Mann-Team.

Second Front ist ein auf klassischen Wargame-Brettspielen passierendes Hexfeld-Rundentaktikspiel im zweiten Weltkrieg mit über 40 Infanterieeinheiten sowie 200 Panzern, Fahrzeugen und Geschützen. Neben Tutorials und 48 Szenarios gibt es auch fünf Kampagnen und einen Editor, so dass die Community für steten Nachschub sorgen kann.