PM: OddBallers, das knallharte und absurdeste Völkerball-Partyspiel ist ab sofort erhältlich! (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 26. Januar 2023 – Ubisoft® gab bekannt, dass sich Spieler:innen ab sofort in das unbeschwerte und farbenfrohe Universum von OddBallers stürzen können. Ubisofts neuestes Partyspiel wurde von Studio Game Swing entwickelt und ist auf Nintendo SwitchTM, PlayStation®4, Xbox One und auf Windows PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store und Luna zu einem Preis von 19,99 € erhältlich. Das Spiel ist ebenfalls für PlayStation®5 und Xbox Series X | S über den Kompatibilitätsmodus spielbar. ​ ​Der Trailer zu OddBallers kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit. ​ ​OddBallers ist ein vom Völkerball inspiriertes Mehrspieler-Partyspiel, bei dem unfaire Taktiken und abgefahrene Waffen eingesetzt werden müssen, um Minispiele zu gewinnen. Von rustikalen Bauernhöfen über Städte am Wasser bis hin zu paradiesischen Inseln bietet jede Umgebung mehr als 30 verschiedene Arenen und einzigartige Minispiele. In OddBallers müssen Spieler:innen alles benutzen, was sie in die Finger bekommen können, um diese gegen ihre Mitspieler:innen schleudern zu können. ​ ​Um einen Matchball für sich zu erzielen, muss eine vorher festgelegte Anzahl von Punkten gewonnen werden. Spieler:innen, die als erstes, im folgenden Mini-Spiel ihren Matchball umsetzen können, indem sie das Mini-Spiel für sich entscheiden, gewinnen das gesamte Spiel. Eine Session kann zwischen zehn und zwanzig Minuten dauern, je nach den festgelegten Siegbedingungen. ​ ​Die im Spiel vorhandenen Charaktere können von Kopf bis Fuß angepasst werden. Dafür stehen Hunderte lustige Outfits, Frisuren und mehr zur Verfügung. Anpassungselemente können durch den Fortschritt der Spieler:innen kostenlos freigeschaltet werden. ​ ​Das Spiel erlaubt offline sowie online Matches. Die Spieleranzahl unterstützt lokal bis zu 6 Spieler:innen und bis zu 4 auf PlayStation4. Online können auf allen Plattformen bis zu 6 Personen gegeneinander antreten.* Dank der Cross-Play-Funktion ist es Spieler:innen möglich, sich mit anderen auf allen Plattformen zu messen.

Mehr Informationen zu OddBallers gibt es unter: ubisoft.com/oddballers. ​ ​Die neusten Informationen zu OddBallers und anderen Ubisoft-Titeln gibt es unter: news.ubisoft.com. ​ ​*Ein Abonnement für Nintendo Switch Online / Xbox Live / PlayStation Plus ist erforderlich, um online spielen zu können. ​ ​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home ​ ​​Aktuell läuft bis zum 1. Februar 16:00 Uhr der Lunar Sale im offiziellen Ubisoft Store, in welchem verschiedene Spiele mit bis zu 75 % Rabatt erworben werden können. ​ ​About OddBallers ​Developed by GAME SWING and Ubisoft, OddBallers is a bombastic, dodgeball-inspired multiplayer party game where players are encouraged to use hilariously unfair tactics and wacky weapons to win mini-games in this highly customizable, endlessly absurd world. Packed with a huge variety of crazy mini-games, OddBallers invites players into a reimagined party game where anything can, and will, happen. Players can challenge their friends locally or online.