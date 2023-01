PM: Das Puzzle/Strategie-Mashup Backbeat Demo Tape ist jetzt für PS4 und PS5 erhältlich. (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute ist es endlich so weit: nach einer langen Reise mit dem Ziel, die Grenzen von dem, was ein Strategiespiele sein oder nicht sein kann, zu erkunden … Kommt endlich unser neues, flippiges Spiel, Backbeat, auf die PlayStation 4 und PlayStation 5! Als wir im Frühjahr 2020 angefangen haben, am ersten Prototypen zu arbeiten, wusste ich sofort, wie viel Potenzial in diesem Projekt steckt. Es war erst der zweite Titel unseres kleinen Indie-Studios, und wir wollten ein paar der Dinge, die es nicht in unser erstes Spiel, Hexagroove: Tactical DJ geschafft haben, in dieses hier implementieren — ein Einführungssystem, das die Mechaniken langsam über den Verlauf des Spiels hinweg vorstellen würde, eine Geschichte voller lebendiger Charaktere, und ein Erlebnis, das sich genauso toll anfühlen sollte, wie es klingt. Während wir uns jetzt also auf die Veröffentlichung diesen Winter vorbereiten, freue ich mich von ganzem Herzen verkünden zu können, dass all diese Dinge es dank PlayStation ins Spiel geschafft haben.

Als wir die Designgrundlagen für Backbeat festgelegt haben, wollten wir einen Mix aus alten Mechaniken von Hexagroove und brandneuen zusammenstellen. Das Spiel verbindet die räumlichen Herausforderungen eines Titels im Sokoban-Style mit dem teambasierten Ressourcenmanagement eines Stealth-Strategiespiels. Eure Herausforderung besteht darin, eine Gruppe aus vier Charakteren innerhalb einer vorgegebenen Rundenzahl durch eine Reihe isometrischer Karten zu manövrieren. Mit was ihr eure Runden verbringt und welche Pfade ihr einschlagt hat eine Auswirkung auf eine ganze Reihe geteilter Ressourcen, deren Anzahl über den Verlauf des Levels hinweg sinken und wachsen wird. Die Zeitlinien der einzelnen Charaktere werden separat gesteuert, sind aber voneinander unabhängig. Das Öffnen von Türen und das Abwehren von Gegnern ist ein Muss, um den sicheren Durchgang aller vier Figuren zu gewährleisten.

Um sich von dem Synth-EDM-Soundtrack von Hexagroove abzuheben, haben wir Backbeat mit einer Bandbreite an Live-Musikriffs, Improvisationen und Solos von einigen der talentiertesten Funk-Legenden in Stockholm ausgestattet. Richtungswechsel auf der Karte, Interaktionen mit Türen oder das Zurückschlagen von Feinden mithilfe eines mächtigen Saxophons lösen alle einzigartige Audioclips aus, die nach Komplettierung des Levels eine zusammenhängende Sequenz ergeben. Das verpasst deiner individuellen Lösungsfindung auch einen individuellen Sieges-Song. Jeder Akkord, Schlag und jede Note hörten sich so super an, dass ich einfach einen Weg finden musste, das alles noch brillanter klingen zu lassen. Nach einer Experimentationsphase mit dem Devkit habe ich festgestellt, dass der DualSense-Controller der PlayStation 5 als perfekter Unterstützer für unsere Studiomusiker herhielt.

Ich fing an, mit unserem Komponisten, Pete Fraser, ein dominantes musikalisches Element in die meisten interaktiven Passagen von Backbeat einzubringen: wenn ihr in etwas hineinkracht, durch ein Auto hindurchwarped, die Zeit manipuliert … Ich denke, dass sich diese kurzen Interaktionen, wenn man einen Knopf drückt und sofort ein Erfolgserlebnis (oder Misserfolgserlebnis) hat, lohnend anfühlen sollten … und musikalisch! Ich kopierte Akkordfolgen von Saiteninstrumenten, Blasinstrumenten und Trommelschlägen, die wir im Studio mit den Musikern aufgenommen hatten. Ich gab sie ins DualSense-Verwaltungstool ein, um eine haptische, musikalische Harmonie zu erzeugen, die die Soundeffekte, die schon im Spiel verwendet werden, noch zusätzlich verstärkt. Als nächstes habe ich die Vibrationen durch einen Haufen an Filtern, Verstärkern und Equalizern verstärkt, um die Aufmerksamkeit auf die Frequenzen zu leiten, die wir mit diesen Arten der Interaktionen verbinden. Nach all diesen kleineren Anpassungen spielt der DualSense jetzt einen perfekt abgestimmten Chorus gemeinsam mit der Musik und den Effekten, die aus der Hi-Fi-Anlage oder euren Kopfhörern kommen.

Tolle Musik ist nur ein Teil der Erfahrung, die ich mit Backbeat verwirklichen wollte. Backbeat spielt 1995, was eine zeitliche Anlehnung an die wunderbaren 32-bit-Arcade- und Konsolenspiele ist, mit denen ich in verräucherten Restaurant-Hinterzimmern und im Haus meiner Familie großgeworden bin. Das haben wir nicht nur durch den Retro-und Low-Poly-Look der Charaktere und Umgebungen eingebracht, sondern auch durch die Ikonografie und Soundeffekte. Die Manipulation der Zeit ist ein Schlüsselelement der Mechaniken von Backbeat, also haben wir Analog-Technologie und Videokassetten-Skeuomorphismus in das UI und Feedback integriert. Wenn ihr Charaktere wechselt, spult das Spiel vor oder zurück, je nachdem, bis wohin der aktive Charakter schon vorgedrungen ist. Das ganze wird unterstützt von audiovisuellen Tonbandverzerrungen, und wenn man die Rückspultaste im Spiel gedrückt hält, erstellt man einen Loop von bestimmten Kassettensounds, darunter eine schnelle und langsame Variante jeder Interaktion. Auch hier konnte DualSense zeigen, was in ihm steckt, um die Immersion und greifbare Nostalgie, die wir mit Backbeat anstreben, zu vervielfachen. Haltet die Kreis-Taste gedrückt und lasst euch von den beruhigenden Vibrationen von DualSense treiben, die den altbekannten großen, weißen Spulen der Kassetten unserer Kindheit entnommen wurden.

Heute gewähren wir euch einen kleinen Einblick auf das komplette Erlebnis, das bald schon für PlayStation erhältlich sein wird. Ich hoffe, dass euch dieser kurze Trip durch einige der Anfangslevel von Backbeat ein Lächeln ins Gesicht zaubert, und dass ihr Lust bekommt, uns auf dem Weg zum Crescendo unseres jüngsten Titels zu begleiten. Viel Spaß bei der Show – ihr seid Teil davon!