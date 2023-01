PM: Der Sci-Fi-Survival-Horrorklassiker Dead Space™ ist zurück und mit DualSense noch immersiver (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit dem DualSense™-Controller von PlayStation®5 tauchen die Spieler in Dead Space noch leichter in Isaacs aufregende Reise an Bord der USG Ishimura ein. Bei unterschiedlichen Ereignissen wie dem Abfeuern von Waffen, dem Einschlag von Asteroiden in das Schiff oder dem Angriff von Nekromorphs sorgt haptisches Feedback dafür, dass die Spieler das Geräusch genauso spüren wie Isaac.

Beispielsweise war es unser Ziel, jeder Waffe ein ganz eigenes Gefühl zu geben, um den Kampf gegen die Nekromorphs noch intensiver zu gestalten.

Ihr richtet euren Plasmacutter aus und zielt auf die Beine eines heranstürmenden Slashers. Ihr platziert euren Finger auf dem Trigger des DualSense Wireless-Controllers und wenn ihr ihn über die nötige Schwelle hinaus drückt, um die Waffe abzufeuern, spürt ihr kurz darauf die Vibration der Waffe. Der Trigger springt dann wieder nach oben und ist bereit für den nächsten Schuss.

Denselben Trigger-Effekt gibt es auch beim Flammenwerfer, allerdings mit einem kleinen Unterschied: Wenn sich das ausgestoßene Gas in eine Flamme verwandelt, spürt ihr eine leichte Vibration am Trigger.

Ein Swollen-Nekromorph kommt auf euch zu, während ihr euer Impulsgewehr zieht. Um zu überleben, müsst ihr euer Bestes geben und eure restlichen Kugeln einsetzen, um die herannahende Bedrohung zu bekämpfen. Solange ihr den Trigger gedrückt haltet, spürt ihr, wie jede einzelne Kugel des Impulsgewehrs abgefeuert wird.

Beim Betreten bestimmter Bereiche mit Schwerelosigkeit aktiviert der Spieler Isaacs Magnetstiefel. Durch haptische Vibrationen des Controllers spürt ihr den Stoß jedes Schritts, wenn die Magnetstiefel auf dem Boden aufsetzen.

Wenn ihr die Kinesis- und Stasis-Module von Isaac benutzt, erhaltet ihr über den Controller Echtzeit-Feedback durch haptische Vibrationen.

Um das Spielerlebnis noch intensiver zu gestalten, ist es möglich, über die Lautsprecher des Controllers hilfreiches Gameplay-Feedback erhalten. Wenn ihr auf eurer Reise bestimmte Handlungen ausführt, z. B. Gegenstände aufhebt, eure Stasis-Energie auffüllt oder euren Peilsender benutzt, hört ihr diese Effekte von Isaacs RIG über die Audio-Ausgabe.

Am 27. Januar 2023 erscheint Dead Space für PlayStation®5, dann könnt ihr selbst tief in diese legendäre Geschichte eintauchen und die fesselnde Haptik des DualSense Wireless-Controllers und die adaptiven Trigger-Effekte erleben.