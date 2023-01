PM: Bald im Xbox Game Pass: Hi-Fi Rush, GoldenEye 007, Age of Empires II: Definitive Edition und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Developer_Direct ist grade erst vorbei und die Fans haben sich fleißig neue Spiele auf ihre Liste gesetzt – doch das war noch längst nicht alles! In der zweiten Januarhälfte gibt es viele weitere Games, Updates und Perks, die für jede Menge Unterhaltung und Abwechslung im Xbox Game Pass sorgen. Also verlier am besten keine Zeit und verschaff Dir direkt einen Überblick über die neuen Inhalte.

Hi-Fi Rush (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Spüre den Beat, wenn der Möchtegern-Rockstar Chai und sein buntes Team aus Verbündeten mithilfe rabaukiger Rhythmuskämpfe gegen einen bösen Megakonzern rebelliert. In diesem neuen Rhythmus-Spiel von Tango Gameworks pulsiert die ganze Welt im Einklang mit den Beats.

27. Januar – GoldenEye 007 (Cloud und Konsole)

GoldenEye 007 kehrt zurück, um neue und alte Fans des Kultspiels zu begeistern. Dieser zeitlos klassische Stealth Shooter wurde liebevoll in 4K-Auflösung für die Xbox überarbeitet – inklusive neuer Achievements, einer flüssigeren Framerate und einem Splitscreen für bis zu 4 Spieler*innen, die gemeinsam auf Missionen gehen wollen.

30. Januar – Roboquest (Game Preview) (Konsole)

Spiele die Game Preview des rasanten FPS-Roguelite schon jetzt im PC Game Pass und ab dem 30. Januar auf Konsole. In Roboquest schlüpfst Du in die stählernen Schuhe eines leistungsstarken, hypermobilen Roboters und kämpfst, wie Du noch nie zuvor gekämpft hast. Stürze Dich in eine futuristische Welt und hilf der Menschheit dabei, die lang vergessene Haven City zu finden.

31. Januar – Age of Empires II: Definitive Edition (Cloud und Konsole)

Age of Empires II: Definitive Edition ist eines der beliebtesten und kultigsten Strategiespiele aller Zeiten und erscheint nun auf Xbox-Konsolen. Erlebe die Spannung und den Nervenkitzel historischer Schlachten auf einem völlig neuen Medium und profitiere von den umfangreichen Optimierungen, die den Einstieg in diesen Strategie-Klassiker auf Konsole so einfach wie nie machen.

31. Januar – Inkulinati (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

In diesem liebenswerten Strategie-Titel erweckst Du skurrile mittelalterliche Illustrationen mit einem Pinselstrich wieder zum Leben. Werde Meister*in der Lebenstinte, nimm Deine Feder zur Hand und stelle immer wieder neue Taktiken zusammen, mit denen Du Deine magische, mittelalterliche Menagerie zum Sieg führst. Dich erwarten schwertschwingende Hasen, Hunde mit Speeren, Trompeten, die da stecken, wo die Sonne nie hin scheint, menschenfressende Schnecken und vieles, vieles mehr!

31. Januar – JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R (Cloud, Konsole und PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R bringt Hirohiko Araki’s einzigartig wilde Charaktere und seinen einzigartig knalligen Stil in den Game Pass. Über 50 spielbare Charaktere aus den verschiedensten Generationen finden zusammen, um sich in aberwitzigen Handlungssträngen zu prügeln – stilsicher und auf JoJo-Art selbstverständlich. Mit dem einfach zu erlernenden Kampf-System ist diese Prügel-Action sowohl für Genre-Newcomer als auch alte Hasen das perfekte Abenteuer.

2. Februar – Darkest Dungeon (Cloud, Konsole und PC)

Rekrutiere und trainiere eine Gruppe zusammengewürfelter Held*innen und führe sie durch düstere Wälder, vergessene Labyrinthe, gruftige Ruinen und viele weitere Orte. Dabei musst Du Dich nicht nur mit fiesen Feinden, sondern auch mit Stress, Hunger, Seuchen und der allgegenwärtigen Dunkelheit auseinandersetzen. Entdecke rätselhafte Geheimnisse und lasse Deine Held*innen in einem innovativen, strategischen, rundenbasierten Kampfsystem gegen eine Vielfalt furchterregender Monster antreten.

2. Februar – GRID Legends (Cloud)

EA Play – In GRID Legends erlebst Du den Nervenkitzel des Motorsports in selbst erstellten Sport-Events. Dabei führen Dich die rasanten Multiplayer-Rennen auf Strecken rund um den Globus. Erstelle den Rennkurs Deiner Träume und lade Deine Freund*innen oder bis zu 21 Spieler*innen aus aller Welt ein. Bring den Asphalt in London und an vielen weiteren legendären Schauplätzen zum Glühen.

7. Februar – Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Konsole und PC)

Bist Du bereit für das Hot Wheels-Abenteuer Deines Lebens? Setz Dich in den Hot Wheels Racer Deiner Wahl, entscheide Dich für eine abgedrehte Strecke und beweise Dein Können. Drifte, lade Deine Booster auf, rase durch die Loopings, besiege die Schwerkraft und sichere Dir Deinen Platz auf dem Siegertreppchen.

Verfügbar bis 2. Februar – Sea of Thieves: The Secret Wilds

Ein Fluch bedroht Tashas Leben, weshalb Madama Olivia die Pirat*innen der Sea of Thieves drängt, sich auf eine wilde Reise durch die Zeit zu begeben. In diesem elften, zeitlich begrenzten Abenteuer erkundest Du noch bis zum 2. Februar angeleitet von der Maske von Captain Briggsy die Geheimnisse einer undurchdringlichen Wildnis.

Jetzt verfügbar – The Elder Scrolls Online: Ancient Dragon Hunter Armor

Verpasse in The Elder Scrolls Online deinen Held*innen einen ruhmreichen Look mit der Ancient Dragon Hunter Armor und weiteren prunkvollen Items aus dem Dragon Slayer Bundle #1. Schnapp Dir diesen Perk noch heute und schließe Dich mehr als 20 Millionen Spieler*innen in diesem preisgekrönten MMORPG an.

Jetzt verfügbar – Black Desert: Special Gift Bundle

Diese Season steht ganz im Zeichen der neuen Woosa-Klasse. Dies ist bereits die 25. Klasse, die die Kämpfe in Black Desert noch spaßiger und abenteuerlicher macht. Schnapp Dir das Special Gift Bundle, um für den richtigen Einstieg in Dein Abenteuer zu sorgen.

Jetzt verfügbar – Vigor: Norwegian Woodchuck Pack

Lege Deine Axt zur Seite und probiere es mal mit einer neuen Waffe. Das Zerhacken Deiner Feinde wird trotzdem so einfach sein, als würdest Du einen Baumstamm mit links spalten. Neben mächtigen Waffen erhältst Du ein exklusives kostenloses Outfit und öffnest die Special Issue Crate. Es wird Zeit, den anderen zu zeigen, wer in den Outlands das Sagen hat!

