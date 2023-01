PM: Developer_Direct: Spiele schon jetzt das neue Hi-Fi Rush (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tango Gameworks überraschte die Zuschauer*innen der Developer_Direct mit der Ankündigung und dem Release eines bisher völlig unbekannten Titels: Hi-Fi Rush! Dieses neue actionreiche Rhythmus-Spiel ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Windows PC via Microsoft Store, Steam und im Epic Games Store verfügbar. Grund zur Freude für alle Nutzer*innen des Game Pass: Hi-Fi Rush schließt sich pünktlich zum Release der Sammlung an.

Du schlüpfst in die Rolle von Chai, einem verträumten Tunichtgut, in dem das Herz und die Ambitionen eines echten Rockstars stecken. Vielleicht liegt das aber daran, dass seine Brust im wahrsten Sinne des Wortes mit seinem Music Player verschmolzen ist. Erhebe Deine Gitarre, fühle den Beat in diesem neuen Titel von Tango Gameworks, die sich als das Team hinter The Evil Within und Ghostwire: Tokyo auf ein völlig neues Terrain gewagt haben.

Nachdem ein diabolischer Konzern aus Versehen einen Musikspieler an Chais Brust geschweißt hat, ist dem jungen Möchtegern-Rockstar, der nun als „defekt“ gilt, ein ganzes Heer an gefährlichen Roboter-Drohnen auf den Fersen. Doch nun hat er die Macht, den Beat der Welt um ihn herum zu spüren – dies wird er zu seinem Vorteil nutzen. Nun liegt es an Chai, sich durch jede Abteilung des Konzerngebäudes zu kämpfen und die bösen Machenschaften zu stoppen. Mit seinen neuen, musikalisch verstärkten Kampfkünsten und einer bunten Crew von Verbündeten ist das Chaos vorprogrammiert.

Alle Dinge in der Welt von Hi-Fi Rush pulsieren automatisch mit dem Beat der Musik – das macht Dein neues Rhythmusgefühl auch so mächtig. Time Deine Moves, um krasse Takt-Treffer zu erzielen, verheerende Spezialfähigkeiten zu entfesseln und sogar Kombo-Attacken mit Deinen Verbündeten zu auszuführen. In Hi-Fi Rush ist jeder Kampf eine Gelegenheit, Dein eigenes fantastisches Musikvideo zu choreografieren, wenn sich Deine Bewegungen flüssig in den Soundtrack einfügen.

Der verrückte Megakonzern, der hinter Chai her ist, würde eher Nägel mit Köpfen machen, als sich von einem einzigen vermeintlichen Defekt die Bilanz ruinieren zu lassen. Mit der Hilfe einiger neu gefundener Verbündeter könnte Chai jedoch das Zeug dazu haben, sich die Karriereleiter hinauf zu kämpfen – im wahrsten Sinne des Wortes. Jede Abteilung gipfelt in einem filmischen Kräftemessen mit dem jeweiligen Boss – mit einem eigenen Soundtrack pro Abteilung!

Apropos Musik: Hi-Fi Rush pulsiert im Beat eines fantastischen Mixtapes mit eigens komponierten Songs und Stücken von Kult-Bands wie Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable und vielen weiteren. Falls Du Dir Sorgen machst, Deine musikalischen Kampf-Skills im Stream zu zeigen, keine Sorge! Hi-Fi Rush hat einen streamingfreundlichen alternativen Audiomodus, der diese lizenzierten Songs durch Originaltracks ersetzt, welche speziell für das Streamen von Hi-Fi Rush geschrieben wurden.

Du möchtest es so richtig krachen lassen? Schnapp Dir mit dem Hi-Fi Rush Deluxe Upgrade Pack ein paar exklusive Boni! Verändere Deinen Look mit speziellen Kosmetika und speziellen Gears, die Dir einen Skill- und Upgrade-Vorsprung verschaffen.

Zusätzlich zum Basisspiel enthält die Deluxe Edition Folgendes:

Spieler*innen, die Hi-Fi Rush besitzen, können auch auf die Deluxe Edition upgraden, um ebenfalls von den enthaltenen Boni zu profitieren. Sowohl die Deluxe Edition, als auch das Deluxe Edition Upgrade sind im Microsoft Store erhältlich.

Es gibt keine Zeit zu verlieren! Hi-Fi Rush ist JETZT auf Xbox Series X|S, Windows PC und via Steam erhältlich! Als Mitglied des Game Pass downloadest und spielst Du das Spiel schon heute und völlig kostenlos auf PC und Konsole.