PM: Baut & verwaltet die Stadt eurer Träume ab dem 22. Februar in Cities: VR – Enhanced Edition! (Sony Playstation Blog)

Bürgermeister!

Hier sind Henning Sundell und Leon Andersson von Fast Travel Games mit einer Analyse für die bevorstehende Veröffentlichung von Cities: VR – Enhanced Edition. Macht euch bereit, die Stadt eurer utopischen oder dystopischen Träume zu planen, zu bauen, zu verwalten und zu genießen als Bürgermeister, die ihre Bürger sowohl aus der Ferne als auch aus nächster Nähe im Auge behalten. Wir freuen uns wahnsinnig, den ersten Städtesimulator überhaupt für PlayStation VR2 vorzustellen!

Wir haben eine große Auswahl an Gebieten, auf denen ihr eure neue Stadt bauen könnt. Einige von euch kennen ein paar dieser Gebiete vielleicht schon aus Cities: Skylines, aber wir haben auch ganz neue hinzugefügt. Und mithilfe der Rechenleistung der PS VR2 haben wir dafür gesorgt, dass ihr euch noch weiter über dieses Anfangsgebiet hinaus ausdehnen könnt, um die Metropole eurer Träume zu errichten! Jeder Ort bietet euch 25 mögliche Felder, die ihr benutzen könnt, und mit eurer Stadtplanungsgenehmigung könnt ihr bis zu neun (9) davon kaufen, um darauf zu bauen!

Wählt also einen Anfangsort aus und baut eure Stadt! Wir fangen erst mal klein an mit einer Zone mit niedriger Bevölkerungsdichte und einfachen Straßen, aber wenn eure Stadt wächst, braucht ihr mehr …

Dienstleistungen werden freigeschaltet, wenn ihr Meilensteine mit eurer Stadt erreicht. Sorgt dafür, dass eure Bürger mit diesen Dienstleistungen versorgt sind, damit sie in eurer Stadt angenehm leben und gedeihen können. Verhindert Feuer mit eurer Feuerwehr, sorgt mit der Polizei für die Sicherheit eurer Bürger und kümmert euch mit einem herausragenden Gesundheitswesen um die Kranken.

Und damit eure Bürger all diese Dienstleister auch gut erreichen, benötigen sie die …

Dank einer großen Bandbreite an Straßentypen von ländlichen Schotterwegen bis hin zu sechsspurigen Stadtautobahnen, Ampeln, Kreuzungen und Kreisverkehren könnt ihr den Straßenverkehr so flüssig wie möglich gestalten, damit alle Verkehrsteilnehmer die richtige Straße aus dem richtigen Grund nehmen und jeder problemlos am Ziel ankommt!

Und zu Stoßzeiten ist natürlich auch etwas anderes wichtig:

Buslinien, Fähren, über- und unterirdische Züge – es gibt zahlreiche Transportmöglichkeiten für eure Bürger innerhalb und um eure Städte herum! Vermeidet Staus in eurem Straßennetzwerk, auch wenn mehr und mehr Leute umziehen in eure neuen …

Von dünn besiedelten Vororten bis hin zu den riesigen Wolkenkratzern in dicht besiedelten Vierteln – Zonen sind das wichtigste Werkzeug, um euren Bürgern Wohnraum, Arbeitsorte und Geschäfte zu bieten, in denen sie leben, Geld verdienen und es wieder ausgeben können. Seht zu, wie kleine Gebäude beim Stufenaufstieg in die Höhe wachsen und ausgefallener werden, weil ihr sie mit mehreren Dienstleistungen und Bildung versorgt.

Das heißt aber auch, dass ihr eure Wirtschaft gut planen müsst, um all diese Dinge zu kaufen und instand zu halten – dafür braucht ihr …

Behaltet eure Einnahmen und Ausgaben im Auge, erhöht oder senkt die Steuern für verschiedene Bereiche, stattet eure Dienstleister nach Belieben mit Mitteln aus – und wenn es doch mal nicht reicht, nehmt einen der zahlreichen und garantiert fairen Kredite bei einer unserer örtlichen Banken auf!

Wenn danach noch etwas übrig ist, verschönert eure Städte mit …

Von großen Spielplätzen und geschäftigen Plätzen bis hin zu einzelnen Bäumen, Steinen und Fußgängerwegen. Ihr könnt eure Städte ganz persönlich gestalten und dann selbst erleben, wie sie wachsen und gedeihen, in der …

Spaziert über die Uferpromenade, lasst Rettungswagen und Polizeiautos auf dem Weg zu verschiedenen Notfällen an euch vorbei rasen und seht zu, wie euer Stadtpanorama wächst – alles aus derselben Perspektive wie eure Bürger!

All das und noch viel mehr dank unserer …

Im Inneren dieser komplexen Simulation arbeiten jeder Teil, jede Entscheidung, jede Steuer, jedes Auto und jeder Bürger als Teil eines Ganzen zusammen, um zu einer lebendigen, atmenden, realistischen Stadt zu werden!

Wir hoffen, dass dieser kurze Überblick für euch hilfreich war und euch ein paar Ideen gegeben hat, um im Spiel durchzustarten und zu den besten Bürgermeister der VR-Welt zu werden.

Wir sehen uns bei der Veröffentlichung, Bürgermeister!

Cities: VR – Enhanced Edition erscheint am 22. Februar, PS+-Mitglieder können das Spiel jetzt vorbestellen und 10 % Rabatt erhalten.